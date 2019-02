Burgberg Mehr Mitglieder im Burgberger Musikverein

Burgberg / pm

Die Musizierenden haben ein erfolgreiches Jahr hinter sich und freuen sich über Zuwachs.

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins berichtete die Vorsitzende Ramona Heß von steigenden Mitgliederzahlen: Der Verein zählt derzeit 138 Mitglieder, davon 28 Ehrenmitglieder. In der musikalischen Ausbildung befinden sich momentan zwölf Jugendliche, die an Flöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Tenorhorn und am Schlagzeug ausgebildet werden. Die Jugend konnte bei einem Vorspielabend in der Grundschule ihren ersten Auftritt absolvieren.

Die Aktiven blickten auf ein erfolgreiches Jahr mit Auftritten bei Kinder- und Dorffesten, Seniorennachmittag, dem Weinfest und dem Adventskonzert zurück.

Auch Ehrungen langjähriger Mitglieder standen an: Für die zehnjährige Vereinsmitgliedschaft wurden Irmgard Lehner, Kurt Lehner und Gerhard Schön geehrt. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Sonja Ludwig und Heinz Schnalzger geehrt. Für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden Sabine Bosch, Claudia Häring, Gabriele Kling, Fridolin Löffler und Alexander Ludwig geehrt.

Frühsammer seit 50 Jahren dabei

Bereits 50 Jahre im Verein ist Alfons Frühsammer. Er wurde mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant geehrt. Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Thomas Kling wurde als Hauptkassierer und stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt. In die Jugendleitung wurde Nina Prechtl und Gaby Danzer gewählt. Als passive Ausschussmitglieder wurden Michael Maier, Rita Kling und Norbert Hartmann sowie die Kassenprüfer Hermann Müller und Josef Koch wiedergewählt. pm