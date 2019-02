Giengen A7: Mehr als zwei Jahre lang wird saniert

Giengen / Von Dieter Reichl

Am Montag werden die Sanierungsarbeiten nach längerer Unterbrechung wieder aufgenommen. Mit den Fahrbahnen geht's nach Ostern los. Im Sommer 2021 soll alles fertig sein.

Ein wahrhaft großes Projekt, das angesichts des schlechten Zustands der Fahrbahn sicherlich jeder Autofahrer begrüßt: Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) erneuert beide Fahrtrichtungen des rund zehn Kilometer langen Streckenabschnitts zwischen der Brenztalbrücke und der Hungerbrunnentalbrücke in sechs Abschnitten. Hierbei wird der Autobahnabschnitt über die gesamte Fahrbahnbreite saniert und auf zwölf Meter ausgebaut.

Eigentlich hätte es längst losgehen sollen. Nachdem bereist der geplante Start im Oktober verschoben wurde, konnte auch der zweite, für Mitte Dezember anvisierte Termin, nicht gehalten werden Die Arbeiten mussten aufgrund der Witterung und der erschwerten Verhältnisse vor Ort unterbrochen werden.

Jetzt aber ist es soweit: Wie das RP mitteilt, werden ab kommendem Montag, 25. Februar, die vorbereitenden Bauarbeiten in Fahrtrichtung Würzburg fortgeführt, und zwar mit der Einrichtung der hierfür erforderlichen Verkehrsführung mit zwei eingeschränkten Fahrstreifen.

Standstreifen genutzt

Aufgrund der örtlichen Bedingungen wird in diese Verkehrsführung auch der bestehende Standstreifen einbezogen. Die notwendigen Einrichtungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt werden laut RP bis voraussichtlich Freitag, 1. März, abgeschlossen sein.

Im Anschluss erfolgen dann die eigentlichen Vorarbeiten für die Baumaßnahme, nämlich die Verbreiterung der Fahrbahn in Richtung Mittelstreifen und eine provisorische Verstärkung der geschädigten jetzigen Fahrbahn.

Im Rahmen dieser Arbeiten werden die Lkw-Spur und die Standspur teilweise abgefräst und durch eine hochstandfeste Asphaltschicht ergänzt. Eine solche Asphaltrezeptur stellt sicher, gegensätzlich klingende Eigenschaften, nämlich hohe Steifigkeit und große Flexibilität, miteinander zu verbinden. Hierdurch soll während der Bauzeit eine möglichst ebene Fahrbahnoberfläche erreicht werden.

Nach Beendigung dieser Arbeiten wird die endgültige Verkehrseinrichtung als so genannte 4S-plus-0-Verkehrsführung hergestellt. Dabei wird der Verkehr mit insgesamt vier Fahrstreifen (zwei je Fahrtrichtung) auf einer Richtungsfahrbahn geführt, während die andere Richtungsfahrbahn vollständig für den Verkehr gesperrt wird. Um die Beeinträchtigung für den Verkehr während dieser Arbeiten zu minimieren, finden sie im 24-Stunden-Betrieb statt.

Während der gesamten Bauzeit kann über die Anschlussstelle Niederstotzingen nur noch der abfahrende Verkehr in Richtung Würzburg abgewickelt werden. Abgesehen davon muss die Anschlussstelle während der Baumaßnahme gesperrt werden.

Arbeit in den Nachtstunden

Sofern Spurreduktionen erforderlich sind, sollen diese in verkehrsarmen Zeiten gelegt werden, also möglichst in die Nachtstunden. Unabhängig davon ist sichergestellt, dass während des Osterreiseverkehrs immer mindestens zwei eingeschränkte Fahrspuren je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Aufgrund der Jahreszeit kann es jedoch auch zu witterungsbedingten Verzögerungen kommen.

Dann ist vorgesehen, nach Ostern mit den Hauptbauarbeiten, also mit der Sanierung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Ulm zu beginnen. Diese Arbeiten sollen bis Mai 2020 abgeschlossen werden. Daran anschließend beginnen die Arbeiten an der Fahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg. Die gesamte Maßnahme soll voraussichtlich im Sommer 2021 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten der Sanierungsarbeiten betragen rund 36 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Das Regierungspräsidium teilt bereits vorsorglich mit, dass Beeinträchtigungen während der Bauzeit trotz aller getroffenen Vorsorgemaßnahmen nicht ausgeschlossen werden können.