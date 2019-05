Ein 43-jähriger Giengener muss vorerst dauerhaft in die Psychiatrie. Für das Gericht war klar, dass der Mann unter Verfolgungswahn leidet und deshalb nicht schuldfähig ist.

Wann darf ein Mensch gegen seinen Willen und auf Dauer in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden? Damit beschäftigte sich das Landgericht Ellwangen bei dem Verfahren gegen einen 43-jährigen Giengener, das am Dienstag endete. Die Richter folgten dabei der Einschätzung der Staatsanwaltschaft sowie eines psychiatrischen Gutachters, dass der Mann unter Verfolgungswahn leide, und von ihm weitere Straftaten zu erwarten seien. Der Beschuldigte, der bereits seit mehreren Monaten in der Psychiatrie ist, bleibt nun dauerhaft untergebracht.

Mit Messer bedroht

Gegenstand des Verfahrens war zunächst ein Vorfall im Oktober vergangenen Jahres. Der Angeklagte soll dabei an mehreren Wohnhäusern in Giengen Glasscheiben und Lampen mit einem Hammer zerstört haben.

Zuvor habe er zudem einen Bekannten beleidigt und geschubst. Als ihn zwei der Betroffenen stellen wollten, sei er mit einem Dämmstoffmesser auf sie losgegangen.

Die Taten räumte der Beschuldigte im Wesentlichen ein. Die Absicht, jemanden zu verletzen, stritt er jedoch ab. Die Begründung des Mannes für seine Taten: Er habe sich wehren wollen. Den Geschädigten, teilweise langjährigen Freunden, wirft er nämlich vor, im Auftrag der rockerähnlichen Gruppierung Black Jackets zu handeln. Die Männer hätten ihn über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgt und unter Druck gesetzt, um ihn zu „zermürben.“ Zum Ziel sei der gelernte Bankkaufmann geworden, weil er bei seiner Tätigkeit als Investmentbanker von der Beteiligung seines damaligen Arbeitgebers bei den sogenannten Cum-Ex-Geschäften gewusst habe. Die Black Jackets hätten geplant, über ihn die Bank zu erpressen.

Langjährige Freunde beschuldigt

Der psychiatrische Gutachter sah in seiner Einschätzung vor Gericht zwei Möglichkeiten: Entweder sei der Beschuldigte tatsächlich Opfer der Black Jackets und ihren Anhängern, oder der Mann leide unter Verfolgungswahn. Dass letztlich in den Augen des Gerichts mehr für Letzteres sprach, lag wohl auch an den Aussagen der Zeugen.

Darunter langjährige Freunde des Beschuldigten: Bereits früher habe er sie und andere als Helfer der Black Jackets beschimpft, es war die Rede von drohenden oder beleidigenden Kurznachrichten und Graffiti an Hauswänden oder Garagentoren. Auch bei der Giengener Polizei sei der Beschuldigte aufgetaucht, um seine vermeintlichen Peiniger anzuzeigen. Wie ein Beamter im Zeugenstand berichtete, habe der Mann als Beweis jedoch lediglich leere Audiodateien präsentiert.

Weitere Straftaten erwartet

Für die Staatsanwaltschaft stand am Ende fest, dass eine Zwangsunterbringung des Beschuldigten gerechtfertigt sei. Dies vor allem aufgrund der Erwartung „erheblicher weiterer Straftaten“, gestützt durch die Aussagen des Gutachters. Schließlich ließe sich in den bisherigen Vorfällen, die aus den Wahnvorstellungen des Angeklagten entstanden seien, bereits eine Steigerung feststellen.

Die Verteidigung widersprach, und betonte die Schwere einer Zwangsunterbringung. Letztlich gehe es darum, einen Menschen „weg zu sperren“. Und das auf ungewisse Zeit, schließlich sei nicht gewiss, ob und wann eine psychiatrische Behandlung zu einer Entlassung führe. Das vorliegende Verfahren habe die Ereignisse vom Oktober 2018 zum Gegenstand. Sein Mandant habe keinen Menschen verletzt, so der Anwalt.

Appell an den Angeklagten

Die fünf Richter, die bei einem Verfahren dieser Art notwendig sind, waren jedoch der Meinung der Staatsanwaltschaft. Sie erkannten ebenfalls eine Steigerung in der Schwere der Taten. Außerdem hätten die Wahnvorstellungen des Mannes konkrete Personen zum Ziel, für die durchaus eine gesteigerte Gefahr zu erwarten war.

Am Ende blieb dem Vorsitzenden nur, an den Angeklagten zu appellieren, der sich auch bei seinem aktuellen Aufenthalt in der Psychiatrie einer Behandlung verweigerte. Er werde nun zunächst einmal dort bleiben, so oder so: „Wägen Sie ab, wie sie jetzt damit umgehen.“ Er habe mit seiner Krankheit einen schweren Schicksalsschlag hinter sich. Doch eine freiwillige Behandlung könne der schnellste Weg aus der Psychiatrie sein.