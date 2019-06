Leserbrief zum Thema Giengener Industriepark an der A7.

So stellten wir uns das sicher nicht vor: dass aus einer kargen, aber doch grünen Landschaft zwischen Herbrechtingen und Giengen vor 30 Jahren nun eine solch trostlose und einseitige Industriebebauung entsteht, ganz nach dem Motto: Wer stellt hier den größten Kasten hin? Die gigantische Logistikhalle im Vohenstein neben der Gärtnerei, gerade im Entstehen, ist sicher mit vorne dran. Die beiden Städte haben hier die Absicht, alles zu bebauen, egal was da passt, egal welche Folgen das hat. Dazu die Stimme eines Gemeinderats: „Da wächst ja eh nichts.“ Dass da zum Beispiel mehr Lkw fahren als Arbeitsplätze geschaffen werden, den Tieren und Pflanzen ihre Lebensräume genommen werden, uns selbst die Hitze das Leben unerträglich machen wird, dem und vielem mehr haben wir auch diesem enormen Landschaftsfraß zu verdanken. „Ach, an all das dachten wir nicht. Kurzfristig haben wie aber doch alles richtig gemacht. Klimawandel? Bei uns halb so schlimm. Und wenn doch? Dann reißen wir alles wieder ab. Wo ist da das Problem?“

Dieter Arnold, Sontheim