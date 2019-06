Leserbrief zum „Al-Kuds-Marsch“ und zu Hass gegen Juden und Israel

74 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges, den Deutschland begonnen und der zig Millionen Menschenleben gekostet hat, durch den ganze Gruppen Unschuldiger auf widerliche Art umgebracht worden sind – da darf doch tatsächlich in Berlin jährlich ein sog. „Al-Kuds-Marsch“ stattfinden als Sammelbewegung von Israelfeinden und Judenhassern unter Beteiligung von Hamas- und Hisbollah-Sympathisanten sowie Neonazis und Anhängern von Verschwörungstheorien.

So ist es unter dem Titel „Kippa für alle“ in der HZ vom 29. Mai 2019 zu lesen. Die Aktion „Kippa für alle“ ist sicher gut gemeint, aber sie reicht meiner Meinung nach gegen Ewiggestrige, Verblendete und Aufhetzer nicht aus.

Ich erwarte eigentlich eine nicht nur im Wort scharfe Reaktion unserer Regierung, ein Verbot solcher Haßkampagnen bei uns wie den 1979 vom iranischen Ayatollah Khomeini ausgerufenen Al-Kuds-Tag und eine Bestrafung bei Zuwiderhandlung – solch eine Bewegung hat in Deutschland absolut nichts zu suchen!

Toleranz mag richtig und zum Teil wichtig sein; aber hat sie nicht die Grenze bereits überschritten, wenn gegen das Existenzrecht anderer Menschen (die auch unsere Nachbarn sein können) aufgerufen wird? Dürfen Regierungen, die das Christentum in ihren Parteinamen betonen, da wirklich ruhig bleiben? Mir käme das dann – überspitzt gesagt – vor wie nochmals ausgerottet; diese Schuld sollte Deutschland wirklich nicht noch einmal auf sich laden!

Welche Gedanken und Gefühle müssen bei unseren jüdischen Mitbürgern aufkommen?! Als im Krieg Geborene wird mir da die Bedeutung des Satzes richtig bewusst „Wehret den Anfängen!“.

Eine Anmerkung zum Schluss: Mein Großvater wurde im 2. Weltkrieg in Wuppertal ausgebombt; ein jüdischer Nachbar, dessen Haus noch stehengeblieben war, hat ihn und die Familie aufgenommen, ehe er in ein Lager „abgeholt“ wurde. Mein Großvater konnte das nicht verhindern (was ihn jahrelang beschäftigt hat), nur dessen Ehefrau Geld geben, damit sie ihren Mann 300 km entfernt im Lager noch besuchen konnte – mit unbekanntem Ausgang.“

Rosemarie Ruoß, Giengen/Brenz