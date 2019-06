Im Rahmen der Reihe Kultur an der Mauer treten am Sonntag am Brenzufer zwei Bands auf.

Mit dem Quartett „Winds & Strings“ lässt sich ab 11 Uhr unter anderem in die Bereiche Klezmer und Jazz abtauchen. Wolfgang Mack, Alexander Germani, Michael Kugel und Rolf Pluntke präsentieren auf diversen Blas- und Saiteninstrumenten stilistische Vielseitigkeit, unterstützt durch eine humorvolle Moderation.

Die private Musikschule Klein mit ihrem Bandprojekt bietet ab 16 Uhr Hits aus den 60er- und 70er-Jahren sowie eigenen Rock, Rap und Blues-Kracher. Sie gehören bereits zu einer festen Größe bei Kultur an der Mauer. Zu hören sind unter anderem Hits von AC/DC, Deep Purple, The Who und John Lennon in bunten, spritzigen Cover-Versionen.

Bei schlechtem Wetter findet dieser Auftritt im Farrenstall beim Haus der Jugend statt. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.