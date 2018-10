Giengen Konzert mit vier Chören zugunsten der Kaltenburg

Giengen / Dieter Reichl

Zugunsten der Kaltenburg wird am Samstag, 27. Oktober, mit der steirischen Sing- und Spielgruppe in der Hürbetalhalle musiziert. Mit dabei sind die Chöre Cantabile sowie Mann-oh-Mann.

Wahre Freundschaft kann nicht wanken, heißt es in einem alten Volkslied. Ob das Stück nächste Woche zur Aufführung kommt, wurde noch nicht verraten. Inhaltlich in jedem Fall passt dieser Liedtitel perfekt zum Konzertabend, den der Gesangverein Liederkranz am Samstag, 27. Oktober um 19 Uhr in der Hürbetalhalle veranstaltet. Dann nämlich wird in der Freundschaft zwischen dem Liederkranz und der Sing- und Spielgemeinschaft aus der Partnerstadt Köflach ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Ein Konzert mit dem Auftritt von insgesamt vier Chören ist vorgesehen, berichten im Vorfeld seitens des Liederkranzes Dagmar Zaiss, Wolfgang Wächter und Chorleiter Ulrich Meier. Singen werden der klassische Liederkranzchor, der Chor Cantabile, der Männerchor Mann-oh-Mann und die steirischen Gäste aus Köflach. Von Giengener Seite werden rund 100 Sänger zu hören sein, 45 steirische Gäste mit ihrer Chorleiterin Krista Mürzl werden erwartet.

Jeder mit eigenem Profil

„Jeder Chor hat sein eigenes Profil mit eigener Literatur“, sagt Ulrich Meier. Die Sing- und Spielgruppe aus der Steiermark wird mit entsprechenden Volksliedern zu hören sein. Heitere Vielfalt wird die Liedauswahl des Liederkranzchors auszeichnen, von Cantabile wird Pop, Folklore und Afrikanisches zu hören sein, der reine Männerchor will mit einigen überraschenden Liedern zum Programm beitragen. Begleitet werden die Chöre durch Pianisten, und zwischen den Chorblöcken wird die Köflacher Gruppe mit steirischer Stubenmusik aufwarten. Grußworte ergänzen das Programm, Giengens Oberbürgermeister Dieter Henle will das Konzert in Begleitung seines Köflacher Bürgermeisterkollegen Helmut Linhart besuchen, der aus diesem Anlass eigens und erstmals nach Giengen kommt. Die Bewirtung in der Hürbetalhalle übernimmt die Interessengemeinschaft Kaltenburg.

Siebter gemeinsamer Auftritt

Das Konzert soll der Sanierung der Burgruine zu Gute kommen, wie schon zuletzt, als der Reservisten-Musikzug 28 aus Ulm zugunsten der Kaltenburg musizierte. Für den Liederkranz bedeutet das bevorstehende Konzert einen weiteren Baustein in der Chorfreundschaft mit der Sing- und Spielgruppe, die ihren Anfang im Jahr 2006 und auf Anregung des damaligen Stadtrats und Förderers der Städtefreundschaft Manfred Moch entstanden war.

2007 gab es ein erstes Konzert in der voll besetzten Schranne, 2008 einen Gegenbesuch in Köflach. Seither finden gegenseitige Besuche alle zwei Jahre statt. Ein Highlight waren sicherlich die Festlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Städtefreundschaft 2012. Jetzt wird es das siebte Treffen sein.