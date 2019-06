Am Donnerstag, 27. Juni, geht die Veranstaltungsreihe ins fünfte Jahr. Acht Konzerte in der unteren Marktstraße stehen auf dem Programm.

Mit über 5000 Besuchern war die Open-Air-Reihe „Halb8 – In Giengen spielt die Musik“ auch im vergangenen Jahr wieder ein Riesenerfolg. In 2019 geht die Veranstaltungsreihe bereits in ihre fünfte Saison und läuft dieses Jahr vom 27. Juni bis zum 22. August. Wie im vergangenen Jahr finden die Konzerte in der unteren Marktstraße beim Restaurant „La Cucina“ statt. Jeweils donnerstags um 19.30 Uhr werden dort insgesamt acht Musikgruppen unterschiedlicher Stilrichtungen zu erleben sein. Um möglichst vielen Menschen den Besuch der Konzerte zu ermöglichen, ist der Eintritt wiederum frei! Für die Bewirtung inklusive Sitzmöglichkeiten sorgen mehrere Giengener Vereine.

Laut Kulturamtsleiter Andreas Salemi hat sich an der Intention der Reihe nichts geändert: Giengenern wie Auswärtigen soll über den Sommer hinweg ein ansprechendes Veranstaltungsprogramm geboten werden. Der Wechsel des Veranstaltungsorts von vor dem Rathaus rund 150 Meter weiter die Marktstraße hinab hat die Reihe problemlos überstanden, auch wenn es dort etwas beengt zugeht. Nachgebessert werden soll in diesem Sommer nur an der Klangtechnik.

Ein Grund für die zunehmende Beliebtheit der Reihe war das nahezu stets einladende Wetter. Jeder erinnert sich noch an das Hitzejahr 2018, aber auch zuvor war es nicht viel schlechter. Von bislang 32 Konzerten war nur eines so richtig verregnet, aber selbst da waren rund 200 Musikfreunde mit dabei. Im Schnitt kamen rund 600 bis 700 Besucher pro Konzert.

Zum Programm: Den Anfang macht am 27. Juni gleich eine Band der Extraklasse: Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln sind „FRONTM3N“ aus England. Bekannt sind die drei charmanten Engländer unter anderem als Sänger der Hollies, 10cc und Sweet. Auf ihrer aktuellen Tour wollen sie „unplugged“ und auf völlig neue Art und Weise den von ihnen geprägten Sound einer Generation präsentieren. Fans können sich u.a. auf Hits der Hollies, von Sweet und von 10cc freuen.

Mit Witz, Charme und Temperament fegen die drei gestandenen Profi-Musikerinnen der Band „Wonderfrolleins“ am 4. Juli durchs deutsche Wirtschaftswunder der 50er und frühen 60er.

Die Stuttgarter Band „Antiheld“ ist ein echter Geheimtipp und trat bereits als Vorband von Rea Garvey und The Boss Hoss auf. Die fünf Jungs präsentieren am 11. Juli deutschsprachige Popmusik.

Nach dem Erfolg des Akustiksets der australischen Bluesrocker „Vdelli“ während der letzten Tournee ist daraus „The Heavy Hitters Acoustic Project“ entstanden. Neben akustisch interpretierten Vdelli-Songs stehen am 25. Juli Lieder aus Blues, Jazz, Rock und Roots auf dem Programm.

Die fünf Musiker von „B.A.B. the bryan adams coverband“ präsentieren dem Publikum am 1. August ein amtliches Cover-Konzert.

Seit Jahren tauchen „Zydeco Annie & the Swamp Cats“ um Frontfrau Anja Baldauf in die Cajun- und Zydecomusik Louisianas ein. Am 8. August wird dies in Giengen der Fall sein.

Die Giengener Coverband „Blood Orange“ lässt am 15. August die Jugendzeit wieder aufblühen, egal ob diese schon mehrere Jahrzehnte zurückliegt oder ob man noch mittendrin ist. Mit bekannten Songs aus den letzten 60 Jahren präsentieren die vier jungen Musiker eine Reise durch die Geschichte des Rock.

Die siebenköpfige Formation „Funk That Soul“ aus Ulm schließen am 22. August die Reihe Halb Acht für diesen Sommer ab.