Giengen Buntes Treiben beim Giengener Kinderfasching

Giengen / Maximilian Haller

Spiel, Spaß und viel Musik gab es bei der traditionellen Veranstaltung in der Walter-Schmid-Halle.

Ninjas, Marienkäfer und Piraten in Hülle und Fülle versammelten sich gestern beim Giengener Kinderfasching in der Walter-Schmid-Halle. Bei dem Traditionstermin, der vom Haus der Jugend veranstaltet wird, gab es auch dieses Jahr wieder ordentlich was auf die Ohren. Moderator Olli alias Oliver von Fürich sorgte mit Spiel, Spaß und viel Musik für Faschingslaune. Ob „Kommando Bimberle“, das „Fliegerlied“ oder „Tschu Tschu Wa“ – die jungen Faschingsnarren zeigten sich tanz- und textsicher. Als Rahmenprogramm erfreuten neben einer Spielstraße auch die Tanzeinlage der Heidenheimer Tanztruppe „Majoretten“. Gisela Rink, Leiterin vom Haus der Jugend, zeigte sich von der Sause begeistert: „Die Halle war sehr schnell sehr voll. Der Kinderfasching hat ja auch Tradition hier in Giengen, das weiß jeder, was ihn erwartet.“