Nach zehn Jahren wird Reiner Stadlbauer zur Seelsorgeeinheit „Unterm Staufen“ berufen.

In den Sonntagsgottesdiensten wurde am Wochenende bekannt gegeben, dass Pfarrer Reiner Stadlbauer im kommenden Jahr die Seelsorgeeinheit Unteres Brenztal verlassen wird. Bischof Gebhard Fürst hat ihm die Kirchengemeinden in Rechberghausen und Wäschenbeuren (Seelsorgeeinheit »Unterm Staufen« im Dekanat Göppingen-Geislingen) verliehen. Stadlbauer, der die katholischen Kirchengemeinden in Giengen, Sontheim, Burgberg und Hermaringen seit September 2011 leitet, wird bis zu seinem Stellenwechsel im Frühjahr/Sommer 2020 die Leitung der Seelsorgeeinheit weiterführen.

Zusammen mit vielen haupt- und ehrenamtlich Engagierten der Kirchengemeinden sowie einem Team von pastoralen Mitarbeitern hat der 50-Jährige neben seinen Aufgaben als Pfarrer in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Wallfahrten veranstaltet und die Vernetzung der Kirchengemeinden vorangetrieben. Der Ausbau von modernen Kommunikationswegen wie Internet und Facebook waren ihm ebenso wichtig wie die klassische kirchliche Öffentlichkeitsarbeit. Dem Musikbegeisterten, der selbst Lieder komponiert und mit Gitarre begleitet, liegt die Förderung von vielfältigsten geistlichen Angeboten und Gottesdiensten besonders am Herzen.

Nach seinen Vikarsjahren in Ulm und in Aalen hat der gebürtige Geislinger, der vor seinem Theologiestudium als Betriebswirt und Anwendungsentwickler in der Industrie gearbeitet hat, in Giengen seine erste Pfarrstelle angetreten. Der Wechsel nach dann fast zehn Jahren entspricht dem üblichen Dienstauftrag eines katholischen Pfarrers.