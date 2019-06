Bei strahlendem Sonnenschein wurde in Hohenmemmingen Kinderfest gefeiert.

Hohenmemmingen. Schlechtwetter-Kommission? Die brauchte es am Samstag wahrlich nicht. Bei strahlendem Sonnenschein setzte sich um Punkt 12 Uhr der Festzug vom Rössle, angeführt von der Stadtkapelle Giengen unter Leitung von Hannes Färber, im Teilort in Bewegung. Der Oberbürgermeister, Stadträte und die Jungs und Mädchen aus dem Kindergarten sowie die Schüler folgten und steuerten frohgelaunt das Ziel Schelmenberg an.

Trotz Hitze war der Nachwuchs aus Hohenmemmingen und Sachsenhausen beim Eintreffen noch lange nicht aus der Puste, was er bei Darbietungen wie Liedvortrag, Polonaise und Tänzen bewies. Auch das Preistanzen und die Wettspiele durften natürlich nicht fehlen.

Oberbürgermeister Dieter Henle zeigte sich ob des bunten Festzuges sichtlich efreut, sprach von „wunderbarem Wetter“, mahnte aber gleichzeitig: „Trinken nicht vergessen“.

Das Stadtoberhaupt erinnerte daran, was im Teilort in den vergangenen Monaten erreicht werden konnte. Henle nannte etwa den ländlichen Markt und das Beach-Volleyball-Feld. „Auch die Wohnentwicklung wollen wir weiter voranbringen“, so der Oberbürgermeister.

Dies war am Samstag aber erst mal Zukunftsmusik. Auf dem Schelmenberg ließ es sich aushalten. Ein leichtes Lüftchen, viele Schattenplätze und mehrere Spielmöglichkeiten von Hüpfburg bis Torwandschießen sorgten für Kurzweil.