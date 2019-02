Giengen Katholische Kirchengemeinde wirbt um junge Familien

Giengen / Mathias Ostertag

Bei der Gemeindefeier in der Walter-Schmid-Halle rückten die jungen Familien mit Kindern in den Blickpunkt - längst nicht nur bei den Programmbeiträgen.

Erstmals seit vielen Jahren wurden die Plätze knapp in der Walter-Schmid-Halle, als am gestrigen Sonntag die katholische Kirchengemeinde traditionsgemäß zur Gemeindefeier in die Walter-Schmid-Halle eingeladen hatte.

Was natürlich in erster Linie an den vielen Familien lag, die ihre Kinder begleitet hatten, um bei deren Auftritt mit dabei zu sein: sei es bei den Kindergartenkindern der Südstadt-Kitas St. Michael (Salztröge) und St. Martin, seien es die Eltern der Kinder der zwei Jazztanzgruppen der TSG Giengen, die einen Beitrag zum Rahmenprogramm leisteten. Und sei es nicht zuletzt der Kinderchor von Kantorin Julia Schmid, der den anwesenden Gemeindegliedern den einen oder anderen musikalischen Leckerbissen servierte.

Junge Familien im Blickfeld

Dr. Gregor Polifke, zweiter Vorsitzender des katholischen Kirchengemeinderats, freute sich entsprechend in seiner Ansprache auch besonders über die bunte Mischung an Besuchern und blickte zugleich auf die vergangene Klausur des Kirchengemeinderats zurück, wo man eben erst das Thema „junge Familien“ besonders in den Fokus gerückt hatte. „Wir wollen hierbei einige Punkte zum Leben erwecken, andere weiter ausbauen“, so Polifke. Ein gutes Beispiel sei die Zusammenarbeit der Heidenheimer Musica Cantorum mit der hiesigen Kirchenmusik. Durch die zusätzliche Ausbildung der jungen Sänger im Bereich der Stimmbildung könne man bei diesen die Begeisterung für die Musik wecken. „Wer schon in frühen Jahren dafür zu begeistern ist, bleibt später auch eher dabei.“

In den Blick nahm Dr. Polifke auch die vielen Ehrenamtlichen, die zum Gelingen der zahlreichen Dienste und Aufgaben in der Gemeinde ihren Beitrag leisteten. „Die Lebendigkeite in der Gemeinde spiegelt sich in den Personen wider, die sich für sie einsetzen“, so Polifke. 85 verschiedene Gruppen, Dienste und Aufgabe gebe es innerhalb der Giengener Kirchengemeinde, viele arbeiteten öffentlich, manche aber auch eher im Stillen.

Wahl zum Kirchengemeinderat

Als wichtigstes Thema in diesem Jahr nannte der stellvertretende Vorsitzende die anstehende Kirchengemeinderatswahl, für die er ausdrücklich auch um neue Gesichter warb, die mit ihren Gedanken und Impulsen zum Gelingen innerhalb der Gemeinde beitragen könnten.

Weitere Beiträge an diesem Nachmittag gab es vom Weltgebetstagschor, der musikalisch auf den Weltgebetstag im März vorausblickte, von den „Minis“, Pfadfindern und Kolping – also drei Gruppen aus der Kirchengemeinde – sowie eine kurze Ansprache von Pfarrer Reiner Stadelbauer. Den Abschluss bildete ein Rückblick mit Bildern aus dem Gemeindeleben.