Drei Schüler der Musikschule Giengen waren beim Bundeswettbewerb qualifiziert. Zwei belegten den ersten Platz.

Für den 56. Bundeswettbewerb des Wettbewerbs „Jugend Musiziert“, der vom 6. bis 13. Juni in Halle an der Saale stattfand, qualifizierten sich gleich drei Giengener Musikschüler - und kehrten preisgekrönt zurück.

In der Kategorie „Violoncello“ trat der 18-jährige Cellist Nico Benning an, der von der Jury mit 21 Punkten und einem dritten Preis ausgezeichnet wurde. Auch die beiden besten Instrumentalisten der gesamten Region Ostwürttemberg und Gewinner eines ersten Preises mit der Höchstpunktzahl von jeweils 25 Punkten kommen aus der Musikschule Giengen. In der Kategorie „Violine“ überzeugte die 17-jährige Estelle Weber die Jury von ihrem Talent und setzte sich gegen weitere 94 Mitbewerber durch.

Ein Ausnahmetalent ist auch der 14-jährige Percussionist Jonathan Zenker, dem die Jury als einzigem in seiner Altersgruppe die Höchstpunkzahl zusprach. Estelle und Jonathan sind Stipendiaten der „Stefan-Doraszelski-Stiftung“ und der „Hermine-Klenz-Stiftung“. Unterrichtet werden die drei jungen Talente von Natalija Raithel (Violine), Roman Guggenberger (Violoncello) und Fabian Kawohl (Schlagzeug).