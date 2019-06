Der nicht mehr genutzte Kindergarten in der Südstadt dient als Interimslösung während des Neubaus des Kindergartens Lederstraße.

Der nicht mehr genutzte Kindergarten St. Martin neben der Heilig-Geist-Kirche in der Südstadt wird sich wieder mit Kindern füllen. Er dient als Interimslösung für den Kindergarten in der Lederstraße, der abgebrochen und neu gebaut wird. Dies gab Oberbürgermeister Dieter Henle in der gestrigen Gemeinderatssitzung bekannt.

Nachdem die Stadt 2017 den Beschluss für einen neuen Kindergarten Lederstraße gefasst hatte, wollte man bei einem reibungslosen Verlauf vom Zeitplan her schneller unterwegs sein. „Der Faktor Zeit stand aber nicht im Vordergrund. Viel wichtiger ist: Wir wollen einen besonders schönen Kindergarten bauen – zu vertretbaren Kosten“, so Henle gestern.

Möglichst problemlose Interimszeit

Um eine Interimslösung zu vermeiden, wollte die Stadt zunächst auf einem anderen Grundstück bauen. Verschiedene Standorte wurden für den Erwerb geprüft; keiner erwies sich letztlich als geeignet oder erschwinglich. Als klar war, dass am bestehenden Standort gebaut werden soll und daher eine Interimslösung notwendig wird, wurden wiederum verschiedene Möglichkeiten abgewogen, um diese Interimszeit für Eltern und Kinder möglichst problemlos zu gestalten. Dabei erfolgte eine enge Abstimmung mit Mitarbeiterinnen und Eltern.

Genauer in den Blick genommen wurde die nicht weit entfernte und nicht genutzte Landeserstaufnahme-Außenstelle (LEA). Diese wäre im Prinzip schon geeignet, erklärte Henle, aber die Kosten hierfür beliefen sich auf über mehr als 250 000 Euro, da bei einer Interimsphase, die länger als sechs Monate dauert, die Standards vom KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales), der die Betriebserlaubnis erteilt, wie bei einem Neubau veranschlagt werden.

Abbrucharbeiten ab Januar 2020

Als Interimslösung kommt jetzt also der ehemalige Kindergarten St. Martin in der Heilbronner Straße ins Spiel. Von September 2019 bis März 2020 sollen die Leistungen ausgeschrieben und schrittweise vergeben werden, der Umzug ins Interimsquartier soll zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 erfolgen. Im Januar 2020 sollen dann die Abbrucharbeiten beginnen, im März 2020 möchte die Stadt mit dem Rohbau, ab Oktober 2020 mit dem Innenausbau starten. Als Zeitpunkt der Fertigstellung ist der November 2021 anvisiert. Der Träger und der Elternbeirat des Kindergartens wurden bereits über diesen Fahrplan informiert.

„Während der Interimszeit wird es einen Fahrdienst geben“, so Henle zur weiteren Vorgehensweise. „Nach wie vor müssen wir einkalkulieren, dass es aufgrund der sehr guten Auslastung im Bauhandwerk zu Verzögerungen kommen kann. Wir werden aber engen Kontakt mit den Firmen halten und hoffen, weiter planmäßig fertig zu werden.“