Giengen Mehr Zulauf im neuen Integrationsbüro

Giengen / Von Nadine Rau

Seit vielen Monaten arbeitet Christina Augustin mit der Stadt daran, das Miteinander zu stärken. Durch neue Räumlichkeiten in der Marktstraße spielt sich diese Arbeit jetzt auch örtlich ganz zentral ab.

Noch zentraler geht es nicht: Seit Ende Januar befindet sich der Treffpunkt Integration im Herzen der Stadt, in der Fußgängerzone. Genauer, in der Marktstraße. Die Integrationsbeauftragte Christina Augustin sowie die Integrationsmanager Susanne Grabenzeh, Martina Müller und Kadir Cildir sind von der Heidenheimer Straße dorthin umgezogen und haben sich mittlerweile weitestgehend dort eingelebt. Wie gefällt's?

„Die neuen Räume sind unheimlich schön“, schwärmt Augustin im großen Foyer vor den drei Büros, das künftig für vielerlei Veranstaltungen genutzt werden kann. Zwei Tische, Stühle und ein Drucker stehen bereits parat. Was vielleicht noch kommt, ist eine Theke. Ihr Büro teilt sich Augustin, die nur an drei Tagen vor Ort ist, mit ihrem Kollegen Cildir, der zu 75 Prozent angestellt ist. Die Vollzeitbeschäftigten Grabenzeh und Müller haben jeweils ihr eigenes Büro, das war am alten Standort noch anders.

„Das ist jetzt wirklich viel besser. Die Kollegen können ihre Gespräche vertraulich führen und haben immer Zugriff auf ihren PC“, beschreibt es Augustin. Ihr Team und auch die Kunden, da ist sie überzeugt, fühlen sich wohl mitten in der Stadt. „Der Zulauf wird hier sicher noch größer sein“, mutmaßt auch Ruth Graf vom Amt für Bildung und Soziales der Stadt.

Lage am Rathaus perfekt

Vom Rathaus sei man schlicht schneller hier – ein Behördengang, so ergänzt es Augustin, könne gleich mit einem Besuch im Treffpunkt Integration verknüpft werden. „In den vergangenen Monaten haben wir gemerkt, dass die Leute Vertrauen zu uns gefasst haben“, freut sich Graf. Nachdem es gelungen sei, das Thema Integration bei den Bürgern zu verankern, sei es jetzt auch örtlich im Mittelpunkt angekommen.

Bemerkt gemacht hat sich das in den vergangenen Tagen schon häufiger. Vor allem mittwochs, wie Augustin weiß. „Wenn hier Wochenmarkt ist, stecken viele neugierig den Kopf rein und fragen, was wir hier machen.“ Dass sich die Giengener für ihre Arbeit interessieren, empfinden Augustin und Graf als ein sehr gutes Zeichen.

Diese Arbeit hat sich in den vergangenen Monaten zum Positiven gewandelt. Seit die drei Integrationsmanager im April 2018 in Giengen angefangen haben, können sich die Ehrenamtlichen des Freundeskreises Asyl vermehrt auf ein freundschaftliches Verhältnis zu ihren liebgewonnenen Familien konzentrieren und die Behördenarbeit an die Manager weitergeben.

„Dieser behördliche Dschungel kann für Ehrenamtliche eine Hürde sein“, erklärt es Augustin. Sie würde gerne noch mehr Menschen in Giengen helfen, reagiert etwa auf Rückmeldungen auch von Schulen oder Kindergärten, wenn vielleicht neue Interessierte dazugekommen sind. Bestehende Angebote wie das Frauencafé würden nach wie vor gut angenommen, nächste Woche ist Premiere im neuen Foyer, das auch von außen durch die großen Fenster ersichtlich ist.

„Wir haben jetzt lauter kleine Neuanfänge hier und müssen uns noch umgewöhnen“, sagt Augustin. Die Hausaufgabenbetreuung etwa habe schon stattgefunden und sei bei den Eltern und Kindern gut angekommen. Für Lesungen oder Ähnliches sei künftig mehr Platz und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. „Hier kommt man auf ganz andere Ideen“, vergleicht Graf das Foyer mit den vorherigen Räumen, die jetzt leerstehen.

Dass neue Ideen fruchten können, hat im vergangenen Jahr etwa das interkulturelle Forum gezeigt, bei dem sich jede Menge Giengener aus verschiedenen Bereichen zusammengesetzt und überlegt haben, wie das Miteinander noch stärker gefördert werden kann. Daraus entstanden sind Pläne, sich einander bei Kulturvereinen zu besuchen und kennenzulernen. Aufgabe sei es für dieses Jahr, da sind sich Augustin und Graf einig, diesen Weg auch im Sinne von Oberbürgermeister Dieter Henle weiterzugehen und den Zusammenhalt zu stärken. Am neuen Standort haben sie jetzt noch mehr Raum dafür.

An einem Tag der offenen Tür soll der neue Standort eingeweiht werden. Dieser wird am Mittwoch, 13. März, stattfinden. Für den Tag ist Programm in Planung, Details folgen.