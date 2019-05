Der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Giengen-Hermaringen stimmt Änderung des Regionalplans zu. Kritische Stimmen gab’s dennoch.

Erwartungsgemäß hat der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Giengen-Hermaringen als Träger öffentlicher Belange der Änderung des Regionalplans Ostwürttemberg zugestimmt. Diese Änderung ist notwendig für die Realisierung des geplanten Giengener Industrieparks an der Autobahn. Erwartungsgemäß deshalb, weil die Thematik bereits getrennt in den einzelnen Gemeinderäten diskutiert und mehrheitlich befürwortet wurde. Der gemeinsame Ausschuss ist an die Beschlussfassungen der Gemeinderäte gebunden. Insofern war die Abstimmung, die einstimmig erfolgte, nur eine Formalität. Meinungsäußerungen gab es dennoch.

„Falsche Richtung“

Von Hermaringer Seite sagte Ausschussmitglied Hans-Dieter Diebold, der Sachverhalt sei entschieden und werde auch von ihm respektiert. Bei dem Giengener Vorhaben handle es sich um einen nachvollziehbaren Schritt, der seiner Meinung jedoch in die falsche Richtung gehe. Er erinnerte an das bereits 50 Jahre alte Statement des Club of Rome unter dem Titel „Grenzen des Wachstums“, und er frage sich, wann man denn Ernst machen wolle mit nachhaltigem Handeln zur Bewahrung der Schöpfung, was er ganz und gar nicht allein auf Giengen beziehe. Man sei sich nicht einig, was darunter zu verstehen sei, einig sei man sich nur, dass es so nicht weitergehen könne mit dem Verbrauch landwirtschaftlicher Flächen, der Ausweisung von Wohngebieten ohne dass sich die Einwohnerzahl erhöht, mit Verkehr, Lärm, Artensterben. „Wann sagen wir es ist genug?“ Er sehe diesen Zeitpunkt nicht. Man müsse das System grundsätzlich hinterfragen bei den Themen Gewerbesteuer, Flächenmanagement und der Entwicklung der Raumschaft generell.

Verträglicher Standort

Giengens OB Dieter Henle sagte, sehr wohl wäge man Ökonomie und Ökologie ab. Deshalb wähle man den Standort „dort wo’s verträglich ist“, nämlich bei der Autobahn, um Zerschneidungen zu vermeiden. Auch Hermaringen habe sich, was Gewerbeansiedlungen angeht, weiterentwickelt. „Es war dort richtig, und das ist es jetzt auch in Giengen.“

Ausschussmitglied Jörg Bayer sagte, als Landwirt blute ihm angesichts des Flächenverbrauchs auch das Herz, andererseits erhoffe er sich, dass sich Firmen ansiedeln, die auch für Giengener Schüler qualifizierte Arbeitsplätze bieten. „Wir müssen die Sache nutzen.“ Für die städtische Entwicklung gelte, „wer nicht wächst hat schon verloren“, und wenn das Projekt nicht Giengen mache, tue es ein anderer. Und ob in Giengen oder in Langenau, klar sei, der Boden sei weg.