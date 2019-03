Der ehemalige Ministerpräsident Bayerns kommt in die Schranne.

Die Katholische Erwachsenenbildung hat zu einem „Abend für Kopf und Sinne“ den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Günther Beckstein eingeladen. Um das Thema „Wertegemeinschaft Europa?“ geht es am Freitag, 22. März, ab 19 Uhr in der Giengener Schranne.

Die Europäische Union will nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine Wertegemeinschaft sein. Aber was sind die gemeinsamen Werte und worauf gründen sie sich? Schon die christliche Tradition ist in Deutschland völlig unterschiedlich zu der Polens, erst recht zur orthodoxen Kirche. Frankreich ist stolz auf seinen Laizismus, gegründet auf die Französische Revolution. Und wie geht man mit dem Islam und den Muslimen um? Bei der anstehenden Europawahl geht es um die Zukunft des Projektes Europa: Gelingt es, den Brexit abzuwenden oder wenigstens geordnet zu gestalten? Kann bei 27 so unterschiedlichen Partnern das Einstimmigkeitsprinzip funktionieren? Zu diesen Fragen versucht Dr. Günther Beckstein Antworten zu geben.

Die musikalische Begleitung kommt von „Philipp Stark und friends“, Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.