Hohenmemmingen Hohenmemminger Osterbrunnen wird hübsch gemacht

Hohenmemmingen / Patrick Vetter

Die Landfrauen in Hohenmemmingen schmückten das Metallgestell für den Osterbrauch mit grünen Zweigen und 1000 Eiern.

Am Samstag, 24. März, ist es wieder soweit. Der Osterbrunnen in Hohenmemmingen wird aufgestellt und ziert bis kurz vor Mai den Ort. Die Landfrauen schmückten das Gestell mit einer ganzen Menge Grünzeug und beinahe 1000 Eiern.

„Jedes Jahr kommen da einige dazu. Gestartet haben wir 2002 mit zirka 600 Eiern“, sagt Landfrau Monika Bader. Dieses Jahr schmücken Bader und die Landfrauen schon zum 16. Mal das Gerüst für den Brunnen. Viele sind seit Anfang an jedes Jahr dabei. Für die Frauen ist das Ganze nicht nur Arbeit, sondern ein geselliges Miteinander. Es geht Ihnen darum, das Dorf zu verschönern: „Man sollte sich einbringen für den Ort und wir machen etwas für das Dorf“, sagt Landfrau Margret Hörger. Der Brauch der Osterbrunnen hat in der Fränkischen Schweiz Tradition und wurde von den Landfrauen in den Landkreis transportiert. Das Gestell spendete 2001 der Bauhof.

Schon zwei Wochen bevor der Metallrahmen mit Thuja, Efeu und Lorbeer Sträußchen behangen wird, geht eine Gruppe der Frauen auf „Jagd“ nach dem Material. „Das Grünzeug wird in Hohenmemmingen direkt gesammelt. Wir fragen im Dorf, wo man schneiden darf“, erklärt Bader. „Die meisten wissen schon, um was es geht, wenn wir vor der Türe stehen“, sagt die Landfrau lachend. Zuerst wird das Schnittmaterial mit Draht um das Grundgerüst gebunden. Anschließend kommen die Eier auf den Brunnen. Echt sind diese aber nicht: „Echte Eier werden kaputt gemacht. Die Leute zerdrücken sie einfach“, sagt Bader.

Die Plastikeier, die stattdessen den Brunnen schmücken, wurden letztes Jahr neu bemalt, in sechs verschiedenen Farben. Jede Farbe hat dabei traditionell eine eigene Bedeutung: Rot steht für den Tod Jesu, gelb für Erleuchtung, und weiß für Reinheit. Grün bedeutet Unschuld und Orange Kraft, Ausdauer und Wärme. Die blauen Eier gibt es nur in Hohenmemmingen – sie sollen für den Himmel und das Wasser stehen.