Giengen Hohenmemmingen trauert um Rudolf Eckl

Giengen / rei

Im Alter von 82 Jahren ist am vergangenen Wochenende der ehemalige Hohenmemminger Stadtrat Rudolf Eckl gestorben.

Im Oktober 1968 wurde er in seinem damals noch selbstständigen Heimatort neben Karl-Heinz Dollmetsch, Johann Wenzler, Christian Renner und Karl Schumacher ins Gremium gewählt, von 1972 bis 1975 vertrat er nach der Eingemeindung für die SPD im Giengener Gemeinderat vor allem die Interessen des noch jungen Teilorts, ohne die Anliegen der Gesamtstadt aus dem Auge zu lassen.

In den um vier Sitze verkleinerten Gemeinderat gelangte er bei der Wahl 1975 nicht mehr. In Hohenmemmingen war Eckl über Jahrzehnte Mitglied im Obst- und Gartenbauverein, wirkte im Jahr 2000 mit an der Buchveröffentlichung „100 Jahre SPD“, erwarb mehrfach das Sportabzeichen und wurde nicht zuletzt als vielfacher Blutspender ausgezeichnet.