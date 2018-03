Giengen Die Störche sind wieder in Giengen gelandet

Störche sind Zugvögel

Auch wenn es immer wieder erzählt wird: der Storch bringt keine Babys. Bekannt wurde diese Idee durch das Märchen mit dem Titel „Die Störche“ von Hans Christian Andersen. Wahr ist, dass die Störche, die jetzt in Giengen ankamen, Zugvögel sind und in Afrika überwintern. Dabei kommt das Männchen zuerst aus dem Süden zurück und landet in seinem Horst – so nennt man das Nest – aus dem Vorjahr. Manche Storchenarten gelten als bedroht. In Europa, Afrika und Amerika sind die Bestände relativ gesichert. Anders in Asien, wo die Mehrzahl der Storcharten zu Hause ist. Hier sind Arten aus unterschiedlichen Gründen gefährdet.