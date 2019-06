Wie sehr die verschiedenen Nationalitäten zusammengewachsen sind und man nun in einem positiven Austausch lebt, wurde beim Fest der evangelischen Kirchengemeinde betont.

Vom Suchen und Finden handelte das Wanne-Fest am Samstagnachmittag, zu dem die evangelische Kirchengemeinde rund um das Werner-Haus eingeladen hatte. Gefunden hatten den Weg sehr viele Bewohner des Stadtteils zwischen Giengen und Hohenmemmingen.

„Am Anfang war es hier sehr schwierig“, erinnert sich Pfarrer Friedrich Hartmann, der sich schon seit über 20 Jahren im Arbeitskreis der evangelischen Kirchengemeinde für die Memminger Wanne engagiert. Man habe Mitte der 1990er-Jahre beobachtet, dass sehr viele Neubürger aus Russland sich im neuen Wohngebiet ansiedelten und dort spezifische Probleme entstanden: Mangelnde Sprachkenntnisse, Arbeitslosigkeit, Alkohol- und Drogenmissbrauch und dies alles in einer Ghetto-Situation abgetrennt von der Giengener Bevölkerung machten den Stadtteil zum sozialen Brennpunkt.

Einfach ein schönes Wohngebiet

„Das ist alles vorbei, jetzt ist es einfach ein schönes Wohngebiet“, sagt Martin Hörsch, Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats. Dazu hat mit Sicherheit auch die Arbeit beigetragen, die die evangelischen Jugenddiakone und viele ehrenamtlichen Mitarbeiter im Christian-Friedrich-Werner-Haus in der Memminger Wanne geleistet haben.

„Das Werner-Haus ist zum Zentrum des Stadtteils geworden“, so Hörsch. Hier finden Geburtstags- und Trauerfeiern statt, erzählt er, der Chor Melody treffe sich, es gebe Angebote für Kinder und Jugendliche und Bibelstunden für Senioren. Die positive Entwicklung des Stadtteils beschrieb auch Stadträtin Elisabeth Diemer-Bosch, die als Vertreterin von Oberbürgermeister Dieter Henle ein Grußwort sprach: „Das Wohngebiet Wanne ist ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedliche Volksgruppen sich über Jahre hinweg austauschen und zusammenwachsen können.“

Pfarrer Hartmann und sein Team hätten einen großen Beitrag zu diesem Annäherungsprozess geleistet, so Diemer-Bosch. Längst seien andere Nationalitäten als Bewohner dazugekommen, „es gilt nun offen zu sein für neue Gebräuche und Traditionen“, sagte die Stadträtin.

Auch der katholische Pfarrer Reiner Stadlbauer und Martin Hörsch sprachen Grußworte, in denen beide auf die kulturelle Vielfalt des Viertels eingingen: Pfarrer Stadlbauer erinnerte an das bevorstehende Pfingstfest und daran, wie die Menschen dabei laut der Bibel „verschiedene Sprachen gesprochen und Grenzen überwunden haben“. Martin Hörsch betonte, „ein Miteinander ist auch in verschiedenen Sprachen möglich“.

Vom Hund gefunden

Passend zum Motto des Festes „Suchen und Finden“ zeigten nach dem Auftaktgottesdienst Mitglieder der DRK-Rettungshundestaffel, wie gut ihre Hunde gehorchen und darauf trainiert sind, Menschen zu finden.

Als eine Perle der russischen Kultur erwies sich der Chor Melody, der unter Leitung und mit Akkordeonbegleitung von Friedrich Krause mehrstimmig und schwungvoll sang.

Nach diesem Auftaktprogramm gab es Kaffee und Kuchen im „Café 300“, dem Bus der evangelischen Kirchengemeinde Dettingen, und Frisches vom Grill. Für die Kinder war eine Spielstraße aufgebaut und beim Fußballturnier ging es um den „Wanne-Pokal“. Ein Sponsorenlauf und der Ballonstart am Abend rundeten das Fest ab, das einen durch und durch harmonischen Eindruck hinterließ.

