Am Donnerstag, 27. Juni, startet die Giengener Open-Air-Reihe „Halb 8 – In Giengen spielt die Musik“ mit dem Trio „Frontm3n“.

Die Giengener Open-Air-Reihe „Halb 8 – In Giengen spielt die Musik“ wird am Donnerstag, 27. Juni, mit der Band „Frontm3n“ eröffnet. Dazu gehören Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln – bekannt wurden die drei Engländer unter anderem als Sänger der „Hollies“, „10cc“ und „Sweet“. Auf ihrer aktuellen Tour präsentieren sie unplugged und auf völlig neue Art und Weise den von ihnen geprägten Sound. Die drei Musiker spielen Lieder, die für sie eine große Bedeutung auf ihrer musikalischen Reise haben. Fans können sich unter anderem auf Hits der „Hollies“ (“The Air That I Breathe“, „He’s My Brother“), von „Sweet“ (“Love Is Like Oxygen“, „Ballroom Blitz“) und von „10cc“ (“I’m Not In Love“, „Dreadlock Holiday“) freuen.

Ihre DVD „Live in Berlin“ landete auf Platz eins bei Amazon und hielt sich acht Wochen in den Musik-DVD-Charts; zwölf der fünfzehn Konzerte der vergangenen Januar-Tour quer durch Deutschland waren ausverkauft. Die drei Musiker von „Frontm3n“ arbeiteten bereits mit Künstlern wie Lionel Richie, Kylie Minogue, Gary Barlow, Cher, Ellie Goulding oder Tina Turner zusammen und stehen nun nach 24 Jahren wieder gemeinsam für besondere Konzerte auf der Bühne.

Die Besucher erwartet nach Feierabend ein Open-Air-Konzerterlebnis in sommerlicher Atmosphäre. Bewirtet wird der Abend vom Förderverein des MSG und dem Gesangverein Liederkranz.

Bis zum 22. August werden jeweils donnerstags um 19.30 Uhr insgesamt acht Musikgruppen unterschiedlicher Stilrichtungen an der unteren Marktstraße beim Restaurant „La Cucina“ zu erleben sein. Der Eintritt ist frei.