Eine Botschaft des Oberbürgermeisters an Giengener in nah und fern ist fester Bestandteil der Kinderfest-Tradition.

Es ist guter Brauch, dass das Stadtoberhaupt in den Tagen vor dem Kinderfest den sogenannten Pfingstgruß versendet.

„Tempus fugit - die Zeit flieht, so empfanden bereits die Römer vor 2000 Jahren die Schnelllebigkeit ihres Daseins. Ein ereignisreiches, wie im Flug vergangenes Jahr liegt hinter uns“, so Dieter Henle im Pfingstgruß 2019. Am Ende des Jahres 2018 habe ein unerwartet kalter Winter mit Schnee und Eis die Freude auf den Frühling gesteigert, „in dem alle schlummernden Kräfte wieder erwachen“. Sinnbild für diese „ersehnte Jahreszeit“ sei das große Ereignis: das Kinderfest mit den Jahrgangsfeiern.

Veränderungen stehen bevor

Giengen, so schreibt Henle, sei in stetiger, immer rasanterer Entwicklung begriffen. Das würde man auch an den Tagen vor Pfingsten wahrnehmen, wenn Giengener sämtlicher Generationen in ihrer Heimatstadt zusammenkommen, sich austauschen und in Erinnerungen schwelgen.

Dabei stünden insbesondere Veränderungen im Fokus des Interesses: Gemeinderat und Stadtverwaltung hätten zukunftsweisende Weichenstellungen vorgenommen.

Henle führt hier unter anderem den Beschluss für die Neugestaltung des Rathausplatzes auf, die Verlegung der Reihe „Halb 8“ in die Untere Marktstraße, den Erwerb der „Kanne“ und neue Pläne für das Lamm-Quartier. Nicht unerwähnt bleibt die Entwicklung beim Thema Industriepark an der Autobahn, die fast unter Dach und Fach gebrachte Städtepartnerschaft mit San Michele auf Sizilien, die Aktion Sternenkässle sowie Auszeichnungen für den Spielmannszug der Feuerwehr und den Bürgerpreis für die Interessengemeinschaft Kaltenburg. Als sportliches Großereignis sei der achte Giengener Stadtlauf erwähnenswert, der mit fast 800 Läufern einen Teilnehmerrekord aufgewiesen habe.

„Jetzt steht Pfingsten vor der Tür und damit als unverzichtbares Ereignis unser Nationalfeiertag mit den beliebten Jahrgansgfeiern“, so Henle. In der Vorfreude darauf „grüße ich alle Giengener in nah und fern, von hier an der Brenz bis nach Übersee“.