Giengen Gitarrenkunst edelster Art mit Jule Malischke

Giengen / Hans-Peter Leitenberger

Zum Auftakt der vierten Auflage ihres Events gab Jule Malischke zusammen mit ihrem Partner Stephan Bormann Gitarrenkunst edelster Art zum besten.

Strahlend begrüßte Jule Malischke am Freitagabend die 250 Besucher in der Giengener Schranne. Der Auftakt zu ihrem inzwischen vierten Gitarrenfestival sollte sich zu einem inspirierenden Musikabend entwickeln, bei dem sie mit ihrem Partner Stephan Bormann Gitarrenkunst edelster Art präsentierte, kongenial begleitet von dem exzellenten Jazz-Saxophonisten Michal Skulski.

Ihre unprätentiöse, herzliche Art erfreute nicht nur bei der launigen Moderation. Viel Herzblut steckte in ihrem Spiel und auch ihrer klaren Stimme, die mitunter an Joan Baez erinnerte. Wenn sie in die Saiten griff, dann war man hingerissen von ihrer lebendigen Spieltechnik, ihren zauberhaften Bendings und den ganz nebenbei hingetupften Tappings.

Begleitendes Sopransaxophon

Die Leichtigkeit und Professionalität, mit der Jule Malischke den melodischen Fluss heraushob, war eine Klasse für sich. Melancholisch und voller Leuchtkraft kamen die Figuren, etwa bei „Seagull“ zu dem einschwebenden Sopransaxophon von Michal Skulski. Stephan Bormann handhabte seine Gitarre vorwiegend als Melodieinstrument und glänzte dazu mit perkussiven Einlagen. Ehrlichkeit und Nachdenklichkeit, aber auch verhaltene Rebellion sowie Autobiographisches kennzeichneten die Texte Jule Malischkes, etwa bei ihrem längst zum Hit gewordenen „Whatever may happen“.

Sie schien ganz mit ihrem Instrument verwoben und jeder ihrer zierlichen Finger schien seine eigene spielerische „Intelligenz“ zu haben. Zu der melodischen Schönheit von „Nehm dich mit auf meine Reise“, Jules Mutter gewidmet, lieferte Stephan Borrmann das melodische Fundament voll Anmut und Zauber. „James“ war dem amerikanischen Spitzengitarristen James Taylor gewidmet und hatte im Spiel der Drei einen fröhlich-jazzigen Charakter. Die quirligen Figuren und Triller kamen mit Esprit und Perfektion, ohne jedoch abgehoben zu wirken.

Die reiche Musikalität zeichnete das Wirken des Trios aus und bei „Cool Song“ übernahm das Publikum fingerschnipsend den perkussiven Teil. Charme und Lebensfreude zeichnete das Spiel der drei Könner aus, wobei Jule Malischke nicht nur als feinsinnig arbeitende Gitarristin mit virtuos entwickelten Harmonien erfreute. Ihre wandlungsfähige Stimme, etwa bei „Cool song“, klang dezent und ausdrucksstark zugleich.

Auch Clive Carroll begeisterte

Dass sie auch als Organisatorin dieses jetzt endgültig zur Giengener Institution gewordenen Festivals eine glückliche Hand bewies, zeigte sich durch ihre Wahl von Clive Carroll an diesem Abend. Der sympathische Brite hatte nicht nur ein geniales Fingerpicking zu bieten. Sein angelsächsischer Humor bei der Moderation und sein Rhythmusgefühl beeindruckten etwa beim schottisch angehauchten „The Wild Geese“. Schmunzelnd begleitete er sein großartiges Spiel mit der „Fußmaschine“, seinem linken Schuh, mit dem er dezent den Rhythmus vorgab. Es erklang ein herrlicher „Mississippi Blues“ mit dynamischen Finessen und leicht rockigen Elementen.

Er ist ein brillanter Techniker, der jedoch viel Herzblut in sein Spiel legen konnte und die Stimmung in den Songs farbig entwickelte. Wenn er von Fahrten in der Gluthitze von Texas als „hypnotic drive“ berichtete, so spürte man die flirrende Sonne bei den minimalistischen Figuren. Richtig swingend wurde es bei dem Charlie-Mingus-Hit „Good bye Pork Pie Hat“. Da zeigte er sich als äußerst wandlungsfähiger Interpret, der Hard- Bop und Free-Jazz-Elemente wie selbstverständlich in sein ausdrucksstarkes Spiel einbaute.

Hommage an Johnny Cash

Seine enorme Vielseitigkeit erfreute bei den Zweiunddreißigstel-Parforceritten bei Vittorio Montis „Czardas“, dem ein eher ruhiges Renaissance-angehauchtes Stück folgte. „Big River“ kam als flotte Hommage an Johnny Cash und man erlebte einen „Fingerpicker“ von Format, der auch gut bei Stimme war. Drei Gitarren und ein Saxophon erklangen bei der Zugabe „Momentaufnahmen“ und Stevie Wonders „Sir Duke“. Der Abschied im Quartett setzte einen farbigen Schlusspunkt zu einem brillanten, hochprofessionellen, aber durch seine erfrischende Natürlichkeit in der Darbietung begeisternden Konzert.