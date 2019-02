Giengen Gitarrenfestival: Ideenreichtum und Poesie

Giengen / Hans-Peter Leitenberger

Am zweiten Tag spielten in der Giengener Schranne Peter Finger und das „Cristin-Claas-Trio“.

Es war eine besondere Freude, am zweiten Tag des Giengener Gitarrenfestivals Peter Finger erleben zu können – und man kann der Organisatorin Jule Malischke dazu nur gratulieren, denn wer den Ausnahmegitarristen kennt, lässt sich nur zu gern von seiner atemberaubenden Grifftechnik überzeugen.

„Ich fange einfach mal an“, begrüßte der bescheiden wirkende Künstler sein Publikum. An diesem Samstagabend zeigte er sogleich den ganzen Zauber seiner Harmonien und die Spannung, die in seinen Stücken lag. Artistisch arbeitete Peter Finger seine fulminanten Prestissimi wie auch verträumte Passagen heraus. Ein feines Geflecht aus Harmonien und Rhythmen war da bei südamerikanischen Stücken zu hören, bei denen es um eine ganz prosaische Gemüsesuppe ging. Kein langweiliger Eintopf, eher eine chilipfeffergeladene Mischung von reichen Figurationen.

Sein Ideenreichtum und die unaufdringliche Eleganz seines Spiels ergaben einen Kosmos an spieltechnischer Virtuosität. Melancholische Seufzer, auch trotzige Accelerandi erzählten vom Tod eines Freundes und seine Miniaturen zeigten den sensiblen Gestalter, der auch in der Klangsprache Debussys zu Hause war.

Die Vielfalt seines melodischen Ausdrucks mit plötzlichen Rhythmuswechseln etwa bei „The Blue Horizon“ beeindruckte nicht nur durch mitreißendes Tempo. Die Farbe und Wärme seiner melodischen Erzählungen hatten eine unglaubliche Intensität und eine fast sinfonische Klangsprache. Peter Fingers Stärke lag jedoch in den Presto-Finessen, die mit maschinenhafter Exaktheit und dennoch voll lyrischer Wärme kamen, etwa bei „Get away“. Viel zu schnell ging der Genuss vorüber, lediglich die bluesige Zugabe „Aus alten Zeiten“ erleichterte den Abschied etwas. „Wer es in Giengen schafft, schafft es überall“, erklärte der international wirkende, begnadete Gitarrist hintersinnig. Adieu, Farewell, Sayonara, Peter.

Poetisch und leicht rockig

Mit dem „Cristin-Claas-Trio“ gelang Jule Malischke der zweite große Wurf des Abends. Ihr Dresdner Gitarren-Mentor Stephan Bormann lieferte dabei das melodische Gerüst mit Eleganz und Verve. Dem Pianisten Christoph Reuter genügte das E-Piano nicht. Sein Fender Rhodes bediente er gleichzeitig und schuf so eine klangliche Wärme zu dem betörenden Gesang von Cristin Claas. In seinem roten Koffer waren keine Abschusscodes für Raketen, sondern der frühere Geschenk-Schreck Melodika, der Christoph Reuter subtile, bisweilen freche Figuren entlockte.

Die jugendlich wirkende Sängerin bezauberte durch eine poetische Stimme wie durch Ausflüge ins leicht Rockige. Dabei kamen nicht nur deutsche und englische Songs vor, sondern Gesänge aus „Claasisch“, einer von Cristin selbst kreierten, vokalreichen Sprache. Ihr stimmliches Ausdrucksspektrum war enorm. Vom balladesk-verletzlich klingenden Liebeslied, bei dem die leisen Töne sensibel in den Raum strömten, bis zu dadaistisch-komödiantischen Passagen zeigte Cristin Claas gehobene Unterhaltungskunst mit ungeheurer Präsenz. Wenn dazu Christoph Reuter von den Tasten zu den Congas wechselte und afrikanisch anmutende Elemente lieferte, lebten die herrlichen Balladen zusätzlich auf.

Der Spaß kam nicht zu kurz. Zum Abschied kamen Malischke und Peter Finger mit auf die Bühne und die Schlusshymne „I still haven't found what I'm looking for“ klang fast ironisch. Cristins „Schlaflied“ schuf eine fast andächtige Stille unter den 150 Besuchern bei dem unverkitscht, mit ehrlicher Empfindung lyrisch intonierten „Der Mond ist aufgegangen“, was die Vielseitigkeit des Trios nochmal verdeutlichte. Da kann man sich doch nur auf den 6. März 2020 freuen – Jule Malischke ließ durchblicken, sie habe die Schranne bereits wieder reserviert.