Themen in diesem Artikel Gemeinderatswahl

Ein Kommentar von Marc Hosinner zur neuen Zusammensetzung des Gemeinderats

Das Ergebnis der Gemeinderatswahl zeigt es auf den ersten Blick: Es gibt keine kleine Fraktion mehr. Nach der Sommerpause werden drei nahezu gleich große Fraktionen im Sitzungssaal Platz nehmen. Klarer Gewinner der Wahl ist die Fraktion Unabhängige/Grüne, die künftig acht Stadträte stellt. Das ist äußerst bemerkenswert. Zur Erinnerung: Bereits bei der Wahl 2014 wurde die Vergrößerung der Fraktion von drei auf fünf Sitze als kleine Sensation gehandelt.

Der erneute satte Zugewinn ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: Einerseits auf die diesmal gut gefüllte Liste, andererseits, und das zählt sicherlich noch mehr, auf die Tatsache, dass drei Kandidaten zwischen 4000 und 5000 Stimmen holten. Das sind Spitzenergebnisse.

Während bei der Fraktionsvorsitzenden Alexandra Carle und ihren Kollegen nach dem Ergebnis gefeiert werden kann, herrscht bei CDU und SPD sicher Ernüchterung vor. Beide Fraktionen haben drei Sitze verloren. Bei den „Schwarzen“ sind die Gründe noch eher nachzuvollziehen. Mit Rudolf Boemer, Franz Heger und Hans Waldenmaier traten drei kommunalpolitische Schwergewichte nicht mehr an. Das wog erwartbar schwer. Hinzukommt der Verlust eines von traditionell zwei Sitzen in Burgberg an die Unabhängigen. Die frühere klare Mehrheitsfraktion wird ihrem Anspruch mit diesem Ergebnis nicht gerecht.

Und die SPD? Natürlich sind acht Sitze auch hier alles andere als befriedigend. Warum drei Sitze verloren gingen, lässt sich allerdings nicht so leicht sagen. Die Fraktion hat sich in ihrer Arbeit im Gremium eigentlich nichts vorzuwerfen. Ob der Bundestrend aufs Lokale durchschlägt? Womöglich.

Klar ist: Im neu gewählten Gremium mit lediglich vier neuen Gesichtern wird es durch die Gewinne beziehungsweise Verluste sicher nicht einfacher, zu Mehrheiten zu kommen. Aber darin liegt auch die Chance für konstruktive Debatten. Lösungen gibt es nur gemeinsam. Angesichts der großen Herausforderungen der nächsten Monate und Jahre, beispielsweise beim Industriepark an der Autobahn, im Bereich Schulen oder der Innenstadtentwicklung muss das für Giengen nicht das schlechteste Wahlergebnis sein.