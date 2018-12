Giengen Giengens Etat 2019: Lob und Kritik an Henles Plänen

Giengen / Marc Hosinner

Die drei Fraktionsvorsitzenden nahmen Stellung zum Haushalt 2019. In manchen Punkten – etwa bei der Personalausstattung – ist im neuen Jahr eine Diskussion zu erwarten.

Premiere im Ratssaal: Erstmals in der Geschichte des Stadtparlaments wurden gestern Abend die Reden zum Haushaltsplan von drei Frauen, die den Fraktionen vorstehen, vorgetragen.

Für die Fraktion des CDU-Wählerblocks nahm Elisabeth Diemer-Bosch Stellung zum Etat für 2019: „Wir gehen mit Ihnen, wenn es darum geht, die gesamte Stadt gesund weiter zu entwickeln“, sagte die Sprecherin in Richtung Oberbürgermeister. Dazu gehöre die Marktstraße mit der Platzgestaltung vor dem Rathaus wie auch die Neuordnung im Bereich Marktstraße 18 bis 24.

Roter Faden wird vermisst

Für die Bergschule und die Grabenschule seien ebenfalls Denkprozesse angestoßen worden, die „überlegenswert“ seien. „Was wir jedoch bei all den Gedankengängen vermissen, ist eine Strategie, ein roter Faden oder ein Masterplan mit realistischen Grundlagen zur Verwirklichung, so Diemer-Bosch, die als Beispiel die Schulentwicklung nannte.

Vor mehr als einem Jahr sei etwa das Projekt „Phase 0“ gestartet worden, dass insbesondere Entscheidungsgrundlagen für das weitere Vorgehen bei der Lina-Hähnle-Schule liefern soll. „Bis heute haben wir aber nicht einmal ansatzweise Erkenntnisse, wie es weitergehen soll“, so die CDU-Fraktionsvorsitzende.

Das Projekt sei auch zentrale Voraussetzung für andere Vorhaben wie beispielsweise die Bergschule oder die Grabenschule. Beide Vorhaben seien aber eng mit Lösungen für die Lina-Hähnle-Schule verknüpft. „Hier sind Sie zu allererst gefragt. Machen Sie das Projekt zur Chefsache. Sorgen Sie persönlich dafür, dass zumindest in Sachen Lina-Hähnle-Schule eine schnelle Entscheidung getroffen werden kann“, so Diemer-Bosch in Richtung Oberbürgermeister. Ihre Ausführungen mündeten in den Antrag, noch im ersten Quartal 2019 im Gemeinderat hierzu Beschlüsse herbeizuführen.

Verzögerungen werden vom Wählerblock auch beim Neubau des Kindergartens Lederstraße ausgemacht. In einem weiteren Antrag wird darauf gedrängt, dass bis spätestens in der Februarsitzung dem Gemeinderat eine entsprechende Vorlage über den Standort des Ausweichquartiers während des Baus zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Neben der LEA solle alternativ auch der Kindergarten an der Heilbronner Straße diskutiert werden.

Mehrheitliche Zustimmung gibt es von der CDU-Fraktion dagegen für die Ausweisung eines neuen Gewerbegebiets an der Autobahn . „Hier haben Sie unsere Unterstützung. Jedoch müssen wir darauf bestehen, dass das Risiko beherrschbar ist“, so Diemer-Bosch.

Eher kritisch gesehen werden dagegen die geplanten Mehrausgaben fürs Personal. Hier wird um eine detaillierte Aufstellung über die Veränderungen gebeten, über die nichtöffentlich beraten werden soll.

„Die Innenstadt ist nicht tot, sie hat nur Staub angesetzt und wir müssen sie aus einer Art Dornröschenschlaf wecken“, so Gaby Streicher, die Vorsitzende der SPD-Fraktion. Auf dem Rathausplatz, in der Marktstraße und im Innenstadt-Karree brauche es ein Mehr an Aufenthaltsqualität und neue Nutzungskonzepte, um die Frequenz zu erhöhen. Die Pläne für ein Haus der Begegnung im ehemaligen Gubi-Gebäude und der Kanne werden von der Fraktion „ausdrücklich begrüßt“. „Die zugesagten Sanierungsmittel schreien geradezu nach Verwendung.“

Muster-Industriegebiet schaffen

Unterstützung signalisiert die SPD-Fraktion auch beim Thema Gewerbepark an der Autobahn – trotz zahlreicher Bedenken, denen jedoch ein „Aber“ entgegen gesetzt werden könne. „Zeigen wir doch, dass wir verantwortungsbewusst mit den Ressourcen umgehen können, nutzen wir doch die große Nachfrage, quasi ein Muster-Industriegebiet zu schaffen, das verträglich für die Natur und verträglich für den Menschen in der Südstadt und in Hürben ist“, so der Appell Streichers, deren Fraktion auch die Aufstockung des Personals als „keineswegs überflüssig oder überzogen“ einstuft.

Beim Stichwort Verkehr will die Fraktion das Thema Geschwindigkeitsbegrenzungen auf überörtlichen Straßen ebenso wie die Radwege auf die Agenda setzen.

Mehr Tempo bei der Phase 0 fordert auch die SPD. Diese sei eindeutig zur „Ruhephase“ geworden.

Bei den Einrichtungen richtete Streicher den Blick speziell auf die Bibliothek und die Musikschule: „Die jetzige Unterbringung ist schlicht beschämend. Auch die Interimslösung für die Musikschule im Gymnasium muss überdacht werden.“

Für alle Teilorte gleichermaßen gelte – so Streicher ebenso wie die anderen beiden Rednerinnen – die Ausweisung von Baugebieten ohne Vernachlässigung der Innenentwicklung.

Auch seitens der SPD wurden Anträge gestellt: Es solle geprüft werden, ob eine 450-Euro-Stelle geschaffen werden könne für einen Müll-Detektiv, der sich um wilde Müllablagerungen kümmert. Gefordert werden zudem Mitfahrbänke in den Teilorten und an den Giengener Ausfallstraßen Richtung Teilorte. Ebenso soll die Verwaltung die Möglichkeit von sogenannten Ruf-Taxis prüfen.

„Wie mein Vorgänger Rubens Link letztes Jahr schrieb spürt man einen frischen Wind. In Anbetracht des Volumens einzelner und der Vielfalt der Projekte insgesamt, sollten wir nur darauf achten, dass der frische Wind nicht zum Orkan wird“, so die Fraktionsvorsitzende von Unabhängigen/Grüne, Alexandra Carle. Ihre Fraktion sei grundsätzlich bereit, den Weg mitzugehen, es solle aber nicht zu einer Überforderung kommen – weder für das Gremium, die Verwaltung, noch für den Bürger. Die Entschuldung der Stadt müsse weiterhin oberste Priorität haben.

Aus Sicht der Unabhängigen/Grünen ist die Neubelebung der Innenstadt dringend notwendig. „Wir sind dabei auf dem richtigen Weg“, so Carle, die in ihrer Rede forderte, im Bereich Tourismus „zeitnah einen attraktiven Wohnmobil-Stellplatz zentrumsnah“ zu erstellen.

Eher pessimistisch geprägt ist Carles Blick hinsichtlich der Etablierung eines Medizinischen Versorgungszentrums. „Die besten Chancen wurden bereits vor Ihrer Amtszeit leichtfertig vertan. In Giengen wurden durch nicht nachvollziehbare Verzögerungen alle erfolgversprechenden Ansätze zunichte gemacht“, so die Fraktionssprecherin.

Großer Handlungsbedarf

Ein zügigeres Vorgehen wird auch von Carles Fraktion bei der Umsetzung des Schulentwicklungsplans und dessen Phase 0 gefordert. Hier gebe es großen Handlungsbedarf – etwa bei der Lina-Hähnle-Schule. Wieder Fahrt aufnehmen sollten zudem die Planungen für den Kindergarten Lederstraße.

In Bezug auf den geplanten Gewerbepark an der Autobahn sagte Carle: „Es ist eine Herausforderung, die für die Stadt auch Chancen bietet, Arbeitsplätze und Gewerbesteuern zu generieren.“ Dies müsse so verträglich wie möglich geschehen – in alle Richtungen. Es könne auf keinen Fall Ziel sein, „dass hier nur weitere gigantische Lagerhallen entstehen, in denen drei Mitarbeiter 20 Roboterarme Hochregale be- und entladen lassen.“

Das Ansinnen, Personal aufzustocken, könne man mittragen. „Dadurch profitieren unsere Kinder. Dazu bekennen wir uns ausdrücklich“, sagte Carle, die sich ebenso für eine Verbindung mit San Michele auf Sizilien aussprach.