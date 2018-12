Giengen / HZ

Die Giengener Stadtnachrichten erscheinen ab Januar 2019 als Bestandteil des Wochenblatts „Neue Woche“ auf zwölf Seiten und durchgehend in Farbe.

Die Neuvergabe der Giengener Stadtnachrichten an den Verlag der Heidenheimer Zeitung ist erfolgt. Sie erscheinen ab 2019 als Bestandteil des Wochenblatts „Neue Woche“ auf zwölf Seiten und durchgehend in Farbe. Die erste Ausgabe erscheint am 9. Januar. Die Neue Woche erscheint im gesamten Landkreis, im angrenzenden Bachtal und darüber hinaus. Oberbürgermeister Dieter Henle sieht dies als „beste Werbung für unsere Stadt, die örtlichen Vereine und die attraktiven Veranstaltungen.“ rei