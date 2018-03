Giengen Giengen soll finanzielle Vorsicht walten lassen

Giengen / Dieter Reichl

Regierungspräsidium mahnt, auch bei verbesserter Lage auf eine zurückhaltende Finanzpolitik zu achten.

Das Regierungspräsidium Stuttgart als kommunale Wirtschafts- und Finanzaufsicht der Stadt Giengen hat die Haushaltssatzung der Stadt für das Jahr 2018 und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe genehmigt. Dies teilte Oberbürgermeister Dieter Henle im Rahmen der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses mit.

„Das war auch schon anders“

In der Stuttgarter Stellungnahme finden sich auch Anmerkungen zur aktuellen Finanzlage Giengens. Es wird festgestellt, dass sich die gegenwärtig günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen positiv auf die Haushaltswirtschaft Giengens auswirken. Die Folge: der städtische Verwaltungshaushalt kann aus dem laufenden Geschäftsbetrieb einen Finanzierungsüberschuss von 5,4 Millionen Euro ausweisen und dem Vermögenshaushalt zuführen. „Das war auch schon anders“, stellte OB Henle fest. Nach Abzug der geplanten Kredittilgung verbleibt als positive Netto-Investitionsrate ein Betrag von rund vier Millionen Euro. Diese Verbesserung ist vor allem auf ein deutliches Plus bei den Gewerbesteuereinnahmen (drei Millionen Euro), beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (1,1 Millionen Euro) und bei den Schlüsselzuweisungen (1,3 Millionen) zurückzuführen. Durch die Mehreinnahmen könnten die veranschlagten Mehrausgaben beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie bei den Personalausgaben aufgefangen werden. Im Personalbereich würden neben den tariflichen Steigerungen auch die zusätzlich benötigten Personalstellen ins Gewicht fallen, etwa für die Schulsozialarbeit oder für Integrationsfördermaßnahmen.

Bessere Ertragskraft

Durch die verbesserte Ertragskraft, so das Regierungspräsidium weiter, habe auch die allgemeine Rücklage in den letzten beiden Jahren zumindest teilweise gestärkt werden können, so dass diese Mittel wiederum zur Eigenfinanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Ausdrücklich positiv wird vermerkt dass 2018 wie bereits im Vorjahr keine Netto-Neuverschuldung ausgewiesen ist. Der aktuelle Schuldenstand im Kameralhaushalt könnte bis Jahresende von 13,9 auf 13,6 Millionen Euro sinken. Für das kommende Jahr allerdings werde die relativ solide Haushaltsstruktur eine leichte Eintrübung erfahren. Eine Deckungslücke von 0,5 Millionen Euro wird entstehen, die durch eine Zuführung des Vermögenshaushalts geschlossen werden muss. Weil Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen, sei ein Haushaltsausgleich allerdings nicht gefährdet.

Lob für Sparksamkeit

Als Fazit begrüßt es das Regierungspräsidium ausdrücklich, dass im aktuellen Haushalt der Vermeidung neuer Schulden und der Rückführung der laufenden Verschuldung oberste Priorität eingeräumt wird. Im Hinblick auf das vorhersehbare Abschmelzen des Rücklagenpolsters müsse die Stadt ihre finanzwirtschaftlichen Anstrengungen schwerpunktmäßig weiterhin auf die unabdingbar notwendige Stärkung des Verwaltungshaushalts richten. Nachdem die weitere konjunkturelle Entwicklung und damit auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nur schwer einschätzbar seien, sollte der eingeschlagene Kurs der Konsolidierung mit strikter Ausgabendisziplin und bestmöglicher Einnahmeausschöpfung in allen Bereichen der Verwaltung konsequent fortgesetzt werden.

Genau dies soll die städtische Politik auszeichnen, so OB Henle. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte er. Man werde weiter an der Konsolidierung des Verwaltungshaushalts arbeiten und zur Verbesserung der Finanzlage die städtischen Ziele weiter verfolgen, mit der Ausweisung von neuen Gewerbeflächen und auch von Bauplätzen.