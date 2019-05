Drei Tage lang stand Giengen im Zeichen des Beachvolleyballs: „The Beach“, der Strand, war vor dem Steiff-Museum aufgeschüttet.

Diese Veranstaltung könnte Auswirkungen haben und das in mehrfacher Hinsicht: Beim „Meet & Greet“ für die Sponsoren der Veranstaltung „The Beach“ mit Oberbürgermeister Dieter Henle und den Verantwortlichen der TSG Giengen wurde bei zwei Themen in die Zukunft gedacht: Wann die Veranstaltung wieder stattfindet und wo man bis dahin Beachvolleyball spielen könnte.

Auf die erste Frage hatte der Vizepräsident des Volleyball-Landesverbandes Württemberg eine Antwort: „Wenn ihr das im zweijährigen Rhythmus veranstalten könntet, wäre es toll“, wünschte sich Jürgen Handte. Aus seiner Sicht handelt es sich sportlich gesehen um ein „Top-Turnier“, auf diesem Niveau gebe es pro Jahr nur fünf Turniere in Baden-Württemberg. Gespielt wird auf A-Top-Niveau, also in der höchsten Spielklasse des Beachvolleyballs.

Ein immenser Aufwand

„Wir sind dabei“, ist die Antwort des Oberbürgemeisters auf diesen Wunsch, und auch beim Verein könnte man sich das vorstellen: „Eine Regelmäßigkeit wäre gut“, sagte Organisator Bernd Kluge, Vorstandsmitglied der TSG Giengen. Zuvor gab es die Veranstaltung schon zweimal, 2011 und 2013. Sie bedeute für den Verein einen immensen Aufwand, bringe aber natürlich auch einen Mehrwert für die Stadt. „Und es macht wahnsinnig Spaß, so etwas zu gestalten“, meint Kluge. Abgestimmt werden müsste ein regelmäßiges Turnier aber zunächst mit der Firma Steiff, die ihr Firmengelände dafür zur Verfügung stellt.

Rund 100 freiwillige Helfer kamen vom Verein, Mitarbeiter des Bauhofs und der Firma Steiff halfen zudem beim Aufbau. Während sich die Mitglieder der Volleyballabteilung um alles rund um die Spiele kümmerten – zählen, Sand schieben, Ergebnisse übermitteln, Schiedsrichter stellen für die Jedermann-Spiele –, waren TSG-Mitglieder aus allen anderen Abteilungen bei der Verpflegung, beim Auf- und Abbau und beim Fahrdienst zum Spielfeld in Hohenmemmingen im Einsatz.

Nur ein Beachvolleyball-Feld in Giengen

Der Teilort stellt derzeit das einzige feste Beachvolleyball-Feld in Giengen neben dem Feld im Bergbad. Deshalb wünscht sich die Volleyballabteilung ein Feld in der Stadt. Dieses könnte auf dem Sportplatz bei der Bühlschule realisiert werden, Platz genug wäre sogar für zwei Felder. „Darüber muss aber erst noch der Gemeinderat beraten“, so Oberbürgermeister Dieter Henle.

Sand wäre schon genug vorhanden: 320 Tonnen wurden auf dem Platz vor dem Steiff-Museum aufgeschüttet. „Allein der Sand hätte uns zwischen 6000 und 7000 Euro gekostet“, so Bernd Kluge. Der Untergrund für die Spiele übers Netz wurde aber überraschend komplett vom in Herbrechtingen ansässigen Donaukies- und Splittwerk Skibowski gestellt. Nach dem Turnier übernimmt die Stadt den Sand, um ihn für städtische Anlagen zu verwenden.

Rund 30 000 Euro kostet die dreitägige Veranstaltung. Um da finanziell über die Runden zu kommen, sind für den Verein Sponsoren sehr wichtig. „Und das lief bei den Gewerbetreibenden in Giengen ganz hervorragend, wir mussten nicht betteln“, berichtete Bernd Kluge.

Auch die Abendveranstaltung am Samstag, bei der die Gruppe „Bretthart“ vor rund 500 Zuschauern auftrat, sei wichtig für die Finanzierung der Veranstaltung. Überhaupt spielt beim Beachvolleyball das Ambiente eine große Rolle: „Der Eventcharakter gehört dazu“, sagte Julika Hoffmann (21), die zusammen mit ihrer Partnerin Lisa Arnholdt im Finale stand. Die beiden jungen Sportlerinnen sind fast jedes Wochenende bei einem Turnier, um Punkte für die Rangliste zu sammeln. „Man muss schon sagen, dass hier alles sehr, sehr gut organisiert ist“, lobte Lisa Arnholdt.

Die Bevölkerung ins Spiel bringen

Bei „The Beach“ gab es aber nicht nur Beachvolleyball auf höchstem Niveau, sondern auch zwei Veranstaltungen, bei denen jeder mitmachen konnte: Am Freitag waren rund 600 Schüler der Giengener Schulen da, am Freitagabend nahmen an die 100 Spieler aus dem Landkreis am Jedermann-Turnier teil.

Bildergalerie Beachvolleyball-Schülerturnier in Giengen Bilderstrecke öffnen

„Wir wollen unbedingt die Bevölkerung zum Spielen bringen“, sagte TSG-Vorsitzender Stefan Briel. Dieser Aspekt sei dem Verein eigentlich noch wichtiger als das Niveau der Profi-Spieler. Bert Fräsdorf, Jugendwart der Volleyball-Abteilung, erhofft sich von der Veranstaltung auch einen positiven Effekt für die Abteilung: „Das ist ja auch Werbung für unsere Sportart“, meinte er.