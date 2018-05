Giengen Giengen beteiligt sich an den Nachhaltigkeitstagen

Giengen / HZ

Die Stadt beteiligt sich mit buntem Programm für die Bürger an einer landesweiten Initiative.

Ein ökologischer Garten, eine Tauschbörse für gebrauchte Dinge, Papier- statt Plastiktüten – es gibt viele einfache Wege, um sich nachhaltig zu engagieren. Einmal im Jahr, heuer vom 7. bis zum 10. Juni, ruft das Land Baden-Württemberg die Gemeinden dazu auf, genau das zu tun. Die sogenannten Nachhaltigkeitstage beruhen auf einer europäischen Initiative und finden 2018 zum sechsten Mal statt, im vergangenen Jahr ist es gelungen, mehr als 1700 Aktionen auf die Beine zu stellen.

Jede Menge Programm steuert dieses Mal auch die Stadt Giengen bei. Den Anfang hat sie damit gemacht, dass es bereits jetzt in der Tourist-Information Papiertüten statt Plastiktüten für das Informationsmaterial gibt, das die Besucher mitnehmen möchten.

Auch am Mittwoch, 6. Juni, beginnt alles mit Tüten – und zwar auf dem Wochenmarkt von 7 bis 12.30 Uhr. Marktbesucher erhalten, solange der Vorrat reicht, zu ihrem Einkauf eine Tüte sowie interessante Kleinigkeiten rund um das Thema Nachhaltigkeit, beispielsweise Samentütchen, Lesezeichen oder hölzerne Chips für die Einkaufswagen.

Radtour nach Mergelstetten

Am selben Tag veranstaltet der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim von 12 bis circa 17 Uhr eine Radtour vom Giengener Wertstoffzentrum zum Entsorgungszentrum nach Mergelstetten an. Nach einer Vorstellung der Giengener Anlage beginnt die Tour, am Ziel können die Teilnehmer das Biokompostwerk und die Problemstoffsammelstelle besichtigen. Gemeinsam geht es wieder zurück nach Giengen. Treffpunkt ist am Wertstoffzentrum an der Riedstraße bei der Kläranlage, Anmeldungen nimmt Lothar Hänle unter Tel. 07321.950534 entgegen.

Am Donnerstag, 7. Juni, beginnt die Bäckerei Bosch damit, mit Laugengebäck auf die Nachhaltigkeitstage aufmerksam zu machen. Ein Teil des Erlöses fließt an die Agendagruppe Jakobswegle, die ebenfalls für Donnerstag ab 16 Uhr einen etwa zweistündigen geführten Rundgang auf dem Miniatur-Pilgerweg anbietet. Treffpunkt hierfür ist am Parkplatz der Charlottenhöhle, anmelden kann man sich unter Tel. 07322.9522490.

Am Freitag, 8. Juni, wird im Haus der Jugend von 16 bis circa 17.30 Uhr aus Schrott Neues gebastelt. Geeignet ist die Werkstatt für Kinder und Jugendliche, die Material wie alte CDs oder Holzreste von zu Hause mitbringen können.

Am Samstag, 9. Juni, findet von 10 bis 16 Uhr der E-Mobilitätstag am Margarete-Steiff-Platz statt (ausführlicher Bericht folgt). Ebenfalls im Rahmen der Nachhaltigkeitsstage zeigen außerdem Ehrenamtliche des Technische Hilfswerks von 10 bis 16 Uhr am Margarete-Steiff-Platz, wie sie arbeiten und wo sie eingesetzt werden.