Giengen Giengens neue Mitte: So soll der neue Rathausplatz aussehen

Giengen / Marc Hosinner

Der neue Rathasuplatz kommt: Der Gemeinderat spricht sich mit großer Mehrheit für den Entwurf eines Ulmer Büros mit Brunnentisch und durchgängigem Design aus.

Aus vier mach zwei mach einen: Der Gemeinderat hat sich am Mittwochabend mit deutlicher Mehrheit für den Entwurf des Ulmer Büros Silands/Gresz und Kaiser ausgesprochen. Geplant ist, in einem Jahr mit dem Bau des neuen Rathausplatzes zu beginnen.

Vier Büros waren beauftragt worden, ihre Gestaltungsideen zu präsentieren. Eine Fachjury hatte sich auf einen Favoriten festgelegt, der auch in der anschließenden Ausstellung in der Schranne Gefallen fand. Neben diesem Entwurf eines Ulmer Büros wurde auch der eines Trios aus Stuttgart von der Bevölkerung als gelungen befunden. Nummer drei und vier fielen in der Bewertung deutlich ab.

Bemerkenswert war, welch großen Anklang die – verlängerte – Ausstellung im Obergeschoss der Schranne fand. An elf Tagen wurden 687 Besucher unterschiedlichsten Alters gezählt, darunter auch einige Gruppen. Fast 500 Betrachter hatten Fragebögen ausgefüllt. Die Trends: Ein klares „Ja“ zu einem großen Brunnen. Unumstritten war auch der Erhalt der Panscher-Plastik.

Gewünscht wurde ein gut begehbarer Belag sowie ausreichend Grün. Zwei Büros waren nun eingeladen, in der öffentlichen Sitzung ihre Vorstellungen zu erläutern. Den Anfang machte Tilman Schalk vom Stuttgarter/Göppinger Büro Dauner/Rommel/Schalk. „Der Platz vor dem Rathaus ist von den Häusern und der Topographie geprägt. Wir wollen dabei ordnend eingreifen und schlagen einen Platz im Platz vor“, so Schalk.

Quer gelegter Brunnen

Als Begrenzung im Westen ist ein quer gelegter Panscherbrunnen mit einem lang gezogenen Becken, das von Sitzgelegenheiten gesäumt wird, vorgesehen. „Die Bürger können quasi über das Wasser gehen“, so der Dipl.-Ingenieur. Die Begrenzung im Osten bilden bei dieser Idee drei Stufen und ein kleineres Wasserspiel mit Boden-Fontänen. Insgesamt sind zehn Bäume geplant. „Wir schaffen damit zwei Bereiche mit hoher Aufenthaltsqualität“, so Schalk.

Der Entwurf des Büros Silands/Gresz und Kaiser aus Ulm – von der Fachjury als Favorit bewertet – setzt andere Prioritäten. Er ist weniger filigran, dafür aber funktionaler: Wie Roberto Kaiser erläuterte, wolle man den Platz in seiner ganzen Breite – also von Fassade zu Fassade – nutzen.

Behutsame Anpassung an den Stadtgrundriss

Er solle sich „großzügig und offen“ präsentieren. „Der Platz gibt schon viel her, wir wollen nicht alles auf den Kopf stellen“, so der Landschaftsarchitekt, der den Gemeinderat und die Bürger bei seiner Präsentation zunächst in die Vergangenheit mitnahm.

„Unser Vorschlag knüpft behutsam an den staufischen Stadtgrundriss an“, sagt Kaiser. Der Brunnen als zentrales Stadtmöbel soll dort platziert werden, wo einst das Brunnenhaus seinen Platz hatte. Der Brunnen ist als Tisch gedacht mit einer sehr geringen Wassertiefe, Fontänen und einem minimalistischen Wasserfall.

Tiefbauamtsleiter Alexander Fuchs erläuterte nicht nur die Kosten für die vorgestellten Entwürfe, sondern informierte auch darüber, was für eine reine Sanierung des Pflasters aufzubringen wäre.

1,2 Millionen Euro stehen im Raum

Für den Entwurf des Stuttgarter/Göppinger Büros wird mit gut 1,2 Millionen Euro gerechnet, der des Ulmer Büros wird mit 1,1 Millionen veranschlagt.

Die Variante, neues Betonsteinpflaster zu verlegen, würde mit 725 000 Euro zu Buche schlagen, die Variante mit Granitpflaster mit 913 000 Euro.

Kulturamtsleiter Andreas Salemi nahm Stellung in Bezug auf die „Bespielbarkeit“ des Platzes: „Wir sehen den Entwurf von Silands vorne. Beim anderen haben wir mit dem quer gestellten Brunnen und den Treppen bei Veranstaltungen Schwierigkeiten.“

In den Diskussionen im Anschluss an die Entwürfe waren sich die Stadträte einig, dass beide Entwürfe optisch gelungen sind. In den zahlreichen Wortmeldungen zeichnete sich bereits ab, dass die Waage in Richtung Büro Silands/Kresz und Kaiser ausschlagen würde.

Nur vier Hände gingen für den Vorschlag für Dauner/Rommel/Schalk in die Höhe, der Rest entfiel bei zwei Enthaltungen auf den Entwurf mit dem Brunnentisch.