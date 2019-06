Ein Hauch von Wehmut lag in der schwülwarmen Luft des Sitzungssaals im Giengener Rathaus, als Oberbürgermeister Dieter Henle am Ende einer umfangreichen Tagesordnung am Mittwochabend sieben Mitglieder des Stadtparlaments verabschiedete. Vor allem bei Hans Waldenmaier (CDU-Wählerblock) ging eine lange Ära zu Ende.

Seit 6. Dezember 1984 gehörte der Landwirtschaftsmeister ununterbrochen dem Gremium an, wirkte in ungezählten Ausschüssen mit, war dritter Stellvertreter des Oberbürgermeisters und wurde für sein hohes ehrenamtliches Engagement mit zahlreichen Verdienstordnen ausgezeichnet, sei es von der Stadt oder auch vom Städtetag. 1992 war Waldenmaier zudem in den Kreistag gewählt worden.

Als Landwirt habe sich der scheidende Stadtrat vor allem für die Belange seines Berufsstandes stark gemacht, meinte Henle. „Sie waren immer gerade heraus, vertraten eine klare Meinung“, lobte der OB das Engagement am Ratstisch. Waldenmaier habe dabei breites Vertrauen aus der Bürgerschaft genossen, was seine hohen Stimmenanteile beweisen.

Schlicht und direkt war denn auch sein Dank an die Mitstreiter im Rat: „Es war immer gut, sonst hätte ich es nicht so lange ausgehalten.“

Seit 2004 gehörte Thomas Weiß (CDU-Wählerblock) dem Gremium an. An dem Vorsitzenden des Mühlenvereins Burgberg schätzte Henle insbesondere dessen ruhige und sachliche Art. Inge Stoch (SPD) war 2012 für Peter Joel in den Rat nachgerückt. Sie habe sich auf ruhige und angenehme Weise vor allem bei sozialen Themen engagiert. Henle hob insbesondere ihre Verdienste für die Awo-Ferienfreizeit hervor.

Franz Heger (CDU-Wählerblock) war 2014 ins Stadtparlament eingezogen, das für ihn als langjährigen Giengener Bürgermeister freilich kein Neuland bedeutete. Henle skizzierte ihn als wertvollen Berater, der mit sehr viel Fachwissen besonnen und nachhaltig für den aus seiner Sicht richtigen Weg eingetreten sei.

In zwei Etappen verlief das bisherige kommunalpolitische Engagement von Sylvia Gohle (SPD). Als Nachrückerin kam sie 2013 erstmals an den Ratstisch, schied 2014 wieder aus und rückte dann 2017 erneut nach. Wald, Naturschutz und soziale Themen waren ihr besonders wichtig, Henle hob zudem ihren Einsatz für den Förderverein Stadtbibliothek hervor.

Ein Nachrücker war 2017 auch Claudius Maier (SPD). Als selbstständiger Schreinermeister habe er sich vor allem für die Belange des Handwerks eingebracht, lobte Henle. Michael Bender (CDU-Wählerblick) durfte im Mai 2018 ebenfalls in den Gemeinderat nachrücken und machte sich insbesondere für die Burgberger Belange stark.