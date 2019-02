Giengen Früherer HZ-Redakteur Rolf Topf: mit Leib und Seele Journalist

Giengen / Marc Hosinner

Die HZ trauert um ihren früheren Kollegen Rolf Topf, der viele Jahrzehnte das Ressort Giengen prägte.

Immer dann, wenn der Arbeitstag beendet und es Zeit war, in den Feierabend aufzubrechen, sagte Rolf Topf „Tschüss“ zu den Kollegen. Mitte vergangener Woche hat sich der frühere HZ-Redakteur für immer verabschiedet, er starb wenige Wochen vor seinem 83. Geburtstag.

Kollegialität, Geduld, Erfahrung, aber auch ein feiner Sinn für Humor: All das und noch mehr machte Topf in seiner Zeit als Redakteur bei der HZ zu einem geschätzten und ebenso respektierten Kollegen.

In Ost-Berlin das Handwerk gelernt

Dass er über mehrere Jahrzehnte als Journalist mit Leib und Seele in Giengen tätig sein würde, war so nicht abzusehen gewesen: Topf, der aus Gotha in Thüringen stammt, erlernte bei der Allgemeinen Deutschen Nachrichtenagentur (ADN) in Ost-Berlin das journalistische Handwerk und sah als junger Mann seine Zukunft als Auslandskorrespondent in Kairo. Doch statt in Afrika landete er in Schwäbisch Sibirien.

Eine Begegnung im April 1958 in Erfurt sollte dafür sorgen, dass das Leben eine andere Richtung als geplant einnahm: In Erfurt lernte er seine spätere Frau Gertrud kennen, die mit einem Sportverein aus Waiblingen ihre Geburtsstadt besuchte. Die Begegnung des 22-Jährigen und der 18-Jährigen gipfelte in der Verlobung und noch im selben Jahr – an Heiligabend – wurde Hochzeit gefeiert. Der Plan, dass die frischgebackene Braut in die Sowjetzone übersiedelt, wurde verworfen. Stattdessen wurde im Westen Wiedersehen gefeiert, nachdem Rolf Topf über Berlin-Tempelhof, – vor dem Mauerbau war das möglich – ausgereist war.

Ab 1960 bei den Heidenheimer Neuesten Nachrichten

Waiblingen war nur für kurze Zeit Domizil des Ehepaars: 1960 heuerte Topf bei den Heidenheimer Neuesten Nachrichten an, die kurz darauf mit der HZ fusionierten. Die Giengener Redaktionsstube wurde fortan zu seiner zweiten Heimat. Mit einem Engagement, das weit über das normale Maß hinausging, verfolgte und kommentierte er das kommunalpolitische Geschehen der ehemals Freien Reichsstadt. Zusammen mit seinem Kollegen Heinz Kleimaier versorgte er die Leser mit fundierten wie auch interessanten Geschichten und erlebte eine ganze Palette des medialen Fortschritts mit: Vom Bleisatz bis zur digitalen Textverarbeitung, von der Schreibmaschine bis zum Internet.

Motor der Städtepartnerschaft

Große Verdienste erwarb er sich um die Städtepartnerschaft mit Zeulenroda-Triebes. Er war in der Wendezeit einer der Männer der ersten Stunde, die Kontakt aufnahmen. Die Verständigung zwischen Ost und West war ihm eine Herzensangelegenheit.

Im Februar 2001 musste die Redaktion Topf in den Ruhestand ziehen lassen. Seitdem haben sich die früheren Kollegen sehr gerne an ihn erinnert. So wird das auch jetzt bleiben.