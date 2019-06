Das Wetter spielte einfach nicht mit: Die Fronleichnamsprozession der katholischen Kirche gab es heuer nur in abgespeckter Form, dafür aber die Bilder von 25 verschiedenen Fronleichnamsteppichen.

Keine Wetter-App glich bis zuletzt in ihrer Vorhersage der anderen – und so blieb am Ende den Verantwortlichen der katholischen Kirchengemeinde Giengen schlicht nichts anderes übrig, als den traditionellen Fronleichnamszug zum Tanzkreis auf den Schießberg abzusagen und die diesjährigen Feierlichkeiten zum Fronleichnamsfest in etwas kleinerem Rahmen zu halten.

Statt Aufstellung zur Eingangsprozession an der Marienkirche hieß es für die an diesem hohen katholischen Feiertag Beteiligten eben, dass die geplanten Zeremonien statt auf dem Schießberg direkt in der Kirche stattfinden mussten. „Wir haben wirklich lange gehofft, dass wir den Tag ohne Regen und Gewitter überstehen.“

Fronleichnam im Trockenen

Am Ende mussten wir aber gestern Vormittag doch alles wieder auf dem Schießberg abbauen, da ja auch Gewitter angekündigt waren“, so der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Dr. Gregor Polifke. Mit etwas Nieselregen hätte man noch leben können, doch spätestens der heftige Gewitter-Regenguss kurz nach 7 Uhr bestätigte die Verantwortlichen, Fronleichnam dieses Mal besser im Trockenen feiern zu wollen.

Die musikalische Begleitung des gut besuchten Gottesdienstes übernahm in gewohnter Form die Stadtkapelle Giengen, im Anschluss konnten es sich die Gläubigen beim Gemeindefest im Heilig-Geist-Zentrum in der Südstadt gut gehen lassen.

25 Fronleichnamsteppiche

Bereits vor Beginn der Fronleichnamsfeier und auch im Anschluss an den Gottesdienst hatten die Besucher außerdem die Möglichkeit, eine Ausstellung mit Zeichnungen und Bildern von mittlerweile 25 Fronleichnamsteppichen im Mariensaal zu besuchen.

Vorbereitet war diese von den Helmut Hillebrand und den Pfadfinden, die bereits seit 1993 Jahr für Jahr einen solchen Teppich aus Sand, Erde, Sägespänen, Blumen und vielem mehr gestalten. 25 Entwürfe und die entsprechende Umsetzung der Ergebnisse in Form schön gestalteter Teppiche gab es in den vergangenen 26 Jahren – mit der Ausstellung sollte auch die ehrenamtliche Arbeit der Beteiligten gewürdigt werden.

Selbstverständlich gab es auch dieses Mal, trotz der ungünstigen Wetterlage, einen am frühen Morgen von Hillebrand und den Pfadfindern gestalteten Fronleichnamsteppich auf dem Parkplatz neben der Marienkirche. Heuer stand dieser unter dem Motto „Jesus segnet uns“. Jahr für Jahr wechselt das Motto – und wer die Ausstellung besucht hat, weiß auch, dass von den bisher 25 gestalteten Teppichen noch keiner dem anderen glich.