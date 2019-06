Das Gebäude an der Lederstraße war der ideale Platz für den Bücherflohladen. Jetzt steht der Auszug an. Die Suche nach einem neuen Domizil blieb bislang erfolglos.

Die Hoffnung, neue Räumlichkeiten zu finden, hat sich für den Förderverein der Stadtbibliothek nicht erfüllt. So bleibt jetzt nur, die Bücher in Kisten zu verpacken und weiter zu suchen.

Zur Erinnerung: Anfang Februar hatte den Förderverein Stadtbibliothek mit seinen etwa 80 Mitgliedern die schmerzhafte Nachricht erreicht, dass er aus dem Gebäude an der Lederstraße, wo er seit Mai 2017 den Bücherflohladen betreibt, ausziehen muss. Der Grund: ein Besitzerwechsel und ein damit einhergehender Umbau des Hauses.

Allerdings musste nicht gleich, wie anfangs befürchtet, das Hab und Gut zusammengepackt werden. Der Eigentümer räumte eine Schonfrist ein.

Die ist jetzt aber bald abgelaufen. Am 8. Juni wird der Laden, in dem gebrauchte Bücher angeboten werden, letztmals geöffnet. Bis Ende des Monats muss der Laden geräumt sein.

Das ist bitter für den Förderverein, der sich nicht zum ersten Mal auf geeignete Quartiersuche machen muss. Noch nie zuvor lief der Verkauf von Büchern, dessen Erlös für die Medienbeschaffung an die Stadtbibliothek fließt, so gut wie an der Lederstraße.

Mietfrei oder für kleines Geld

„Leider sind wir noch nicht fündig geworden. Wir suchen deshalb dringend nach Räumlichkeiten“, sagt Vorstandsmitglied Sylvia Gohle. Der Laden müsse nicht mal in zentraler Lage liegen. Wichtig wäre, diesen mietfrei oder für kleines Geld nutzen zu können. 40 Quadratmeter oder mehr wären sehr hilfreich. „Wir brauchen kaum Strom und Wasser, da wir nur an einzelnen Samstagen geöffnet haben. Im Gegenzug kümmern wir uns um die Sauberkeit, auch im Umfeld“, so Gohle, bei der sich unter Tel. 07322.6281 oder per Mail an sylvia.gohle@aol.com Anbieter melden können. Zudem werden noch Helfer benötigt, die beim Kistenpacken zur Hand gehen.