Am kommenden Wochenende wird in Hürben gefeiert.

Wasser ist nass und macht allen Spaß: Unter diesem Motto wird am kommenden Wochenende im Teilort gefeiert.

Das Programm startet traditionell am Freitagabend, 5. Juli: Um 20.30 Uhr ist Abmarsch der Kinder an der Schule zum Höhenfeuer am Hohen Rain.

Für Samstag, 6. Juli, ist folgendes Programm vorgesehen; Um 9 Uhr tritt bei Bedarf der Schlechtwetterausschuss zusammen. Um12.30 Uhr gibt es ein Standkonzert mit dem Musikverein Burgberg bei der Schule, um 13 Uhr ist Abmarsch des Festzuges bei der Schule Richtung Kagbergstraße, Hurwinstraße, Giengener Straße, Adalbert-Stifter-Straße bis zum Festplatz bei der Schule

Anschließend gibt es eine Polonaise, ein Grußwort von Oberbürgermeister Dieter Henle, ein Grußwort der Schule, eine Vorführung von Kindergarten und Schule. Nach einer Pause folgt das Preistanzen. Eine Spielstraße ist ebenfalls eingerichtet.

Bei schlechtem Wetter beziehungsweise bei Regen findet das Kinderfest in der Hürbetal-Halle statt.