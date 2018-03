Fastenzeit Fasten? Verzicht? Ist doch viel zu mittelalterlich!

Giengen / Joelle Reimer

Von Aschermittwoch bis Ostern steht bei vielen der Verzicht an oberster Stelle. Thomas Haselbauer von der katholischen Kirchengemeinde Giengen sieht das etwas anders.

Völliger Verzicht auf alles, was Spaß macht oder lecker ist, und das vierzig Tage lang: So oder so ähnlich sieht das Bild aus, das viele im Kopf haben, wenn sie an die Fastenzeit denken. Süßigkeiten, Zigaretten, Alkohol oder Smartphones: Die Liste der Verzichte ist lang. Und da diese Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern einen traditionell religiösen Ursprung hat und vor allem in den katholischen Kirchengemeinden hoch gehalten wird, würde man doch annehmen, dass sich zumindest die Geistlichen selbst strikt daran halten. Sollte man meinen.

„Ich finde, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, dass das klassische Fasten doch sehr mittelalterlich ist“, sagt Pastoralreferent Thomas Haselbauer von der katholischen Kirchengemeinde Giengen. Was er damit meint, ist die Vorstellung, sich an strikte Vorgaben und Verzichte halten zu müssen. „Klar, früher war das schon so. Kein Fleisch, kein Alkohol – solche Dinge. Aber das passt doch irgendwie nicht in die heutige Zeit“, sagt er.

Die katholische Kirchengemeinde wolle weniger konkrete Vorschriften machen, sondern vielmehr die Menschen dabei unterstützen, diese Zeit bewusst zu gestalten. „Ganz ehrlich: Eigentlich interessiert es uns nicht, ob jemand auf etwas verzichtet. Es geht darum, sich auf das wirklich Wichtige zu besinnen. Und das mag für jeden etwas anderes sein.“

Genießen und Kontakte pflegen

Für Haselbauer selbst bedeutet das, sich für bestimmte Dinge mehr Zeit zu nehmen. Und, so paradox es in der Fastenzeit auch klingen mag: eines dieser Dinge ist das Essen. „Ich versuche, mir die Mahlzeiten bewusst zu machen und zu genießen. Zum Beispiel nicht einfach unterwegs irgendetwas zu essen, sondern zu Hause am Tisch“, sagt er. Punkt zwei, um den sich Haselbauer in der Fastenzeit besonders kümmert, sind die Beziehungen zu seinen Mitmenschen.

Gespräche, Kontaktpflege, die Zeit miteinander gestalten – das alles gehört dazu und kommt im Alltag oft zu kurz. „Ich finde, heutzutage wird viel Zeit einfach verschwendet. Und die Fastenzeit ist da ein bisschen wie Silvester: Ein Startschuss für neue Vorsätze“, so Haselbauer.

Nichtsdestotrotz gehöre das Fasten in seiner klassischen Form schon seit sehr langer Zeit zum Glauben. Es habe immer schon als Vorbereitungszeit für ein großes Fest oder eine große Aufgabe gedient – „und ein Verzicht kann ja helfen, um den Blick auf etwas anderes zu lenken. Um Platz zu schaffen für etwas Neues. Ich bewundere jeden, der so etwas durchhält“, sagt Haselbauer.

Kein großer Mehrwert

Auch er hat in der Vergangenheit schon auf ganz traditionelle Art und Weise gefastet: Als Kind oder Jugendlicher waren es Süßigkeiten, auf die er verzichtet hat, als Erwachsener dann Zigaretten. „Das habe ich geschafft, mehr oder weniger, aber meistens ganz gut. Nur: ich persönlich habe nie den großen Mehrwert daraus gezogen“, sagt er. „Und Heilfasten oder so etwas – naja, bei meiner Statur finde ich das nicht so sinnvoll.“

Anders sein Plan für dieses Jahr: Kein Gequäle, kein konkreter Verzicht, sondern eher ein Überdenken der eigenen Grundhaltung. Dinge bewusst tun. Sich Zeit nehmen. „Und das ist dann auch etwas, das nicht an Ostern plötzlich wieder vorbei ist. Da kommt nicht gleich wieder der alte Trott, sondern ich nehme etwas mit in die Zeit nach den 40 Tagen.“ Sein Tipp also: Statt zu verzichten, lieber etwas dazu nehmen. Wie zum Beispiel mehr Zeit für die kleinen Dinge im Leben.

Fastenzeit: 40 oder 46 Tage?

Fastenzeit, das sind die 40 Tage zwischen Fasching und Ostern? Fast. Wer genau nachzählt, merkt, dass es eigentlich 46 Tage sind. Früher wurden zwar 40 Tage gerechnet, erklärt Jugendreferent Robert Werner von der katholischen Kirchengemeinde Giengen – beispielsweise die Basler Fasnacht bezieht sich noch heute auf diesen Termin und wird erst am kommenden Montag gefeiert.

Doch im Jahr 1901 seien die Sonntage als kleine Auferstehungsfeiern aus der Zählung herausgenommen worden. So hat sich der Beginn der Fastenzeit ein Stück weiter nach vorne verschoben – eben auf Aschermittwoch.

Die eine Fastenzeit pro Jahr gibt es eigentlich nicht – offiziell sind es zwei: Einmal an Ostern und einmal im Advent. Doch die Fastenzeit vor Weihnachten, als Vorbereitung aufs Fest, ist heutzutage nicht mehr im Bewusstsein der Gesellschaft. In der Kirche ist es aber äußerlich noch erkennbar – genau wie in der Zeit vor Ostern. So wird das Kreuz bzw. das Altarbild verhüllt und das Hungertuch aufgehängt. Es gibt kaum Blumenschmuck und die Farbe des Messgewandes ändert sich von Grün zu Violett – der Farbe der Bußzeit.