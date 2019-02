Giengen Fasching: Hexensturm und Felsenexpress

Giengen / pm

Am Donnerstag stürmen die Giengener Panscherhexen das Rathaus.

Am kommenden Donnerstag, 28. Februar werden die Giengener Panscherhexen gemäß der bekannten Faschingstradition am „gompiga Donschtig“ in der Marktstraße das Rathaus stürmen, um dort ab 10 Uhr das Regiment zu übernehmen.

Wie gewohnt ist die Rathausmannschaft gut vorbereitet und wird sich mit dem Oberbürgermeister an der Spitze gegen das närrische Treiben heftig zur Wehr setzen. In guter Tradition wird die Oberhexe daher nach dem Tanz der Hexen um den Panscherbrunnen die „Anklageschrift“ gegen die Stadtverwaltung verlesen.

Oberbürgermeister Dieter Henle sieht dem turbulenten Treiben mit Augenzwinkern entgegen. „In jedem Fall wird es ein toller Tag: Wir freuen uns auf unsere Hexen und viele große und kleine Faschingsfreunde“Anschließend findet eine Feier im Restaurant La Cucina in der unteren Marktstraße statt. Auch hier ist die Bürgerschaft herzlich willkommen, Essen und Getränke gehen auf eigene Rechnung. Die musikalische Begleitung übernimmt der Felsenexpress.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin und bittet um Verständnis, dass an diesem 28. Februar das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt.