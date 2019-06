Gegen 19.15 Uhr löste am Mittwochabend ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Barbarossastraße aus.

Die Feuerwehr und eine Streifenbesatzung des Polizeireviers öffneten die Wohnung fanden einen auf dem Herd stehenden Topf mit mittlerweile angebranntem Essen vor.

Noch während des Einsatzes kam der Bewohner zurück. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr entstand kein Sachschaden.