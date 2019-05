Auf das neu gewählte Giengener Gremium wartet im ersten Monat schon viel Arbeit.

Nach der Wahl ist vor der Arbeit: Nachdem der amtierende Gemeinderat im Juni noch mal ran darf, tritt das neue Stadtparlament schon im Juli, also noch vor der Sommerpause, in Aktion.

Die konstituierende Sitzung findet am Donnerstag, 4. Juli statt. In der Woche drauf wird in den Ausschüssen beraten und beschlossen. Sitzungen des Gemeinderats gibt es zudem am 18. und 25. Juli.

Bei der Sitzung am 4. Juli werden zehn Vertreter des CDU-Wählerblocks und jeweils acht der SPD und der Unabhängigen/Grünen ihre Plätze im Sitzungssaal des Rathauses einnehmen.

Bei der Wahl am Sonntag entfielen auf den Wählerblock 36,8 Prozent (48 169 Stimmen), auf die SPD 31,9 Prozent (41 755 Stimmen) und auf die Unabhängigen 31,4 Prozent (41 075 Stimmen).

Die Unabhängigen waren besonders stark im Wahlbezirk Bergschule (36,1 Prozent), Kindergarten Erfurter Weg 2 (48,7 Prozent), Bühlschule 1 (37,2 Prozent) und Kindergarten Hainbuchenweg (38,5 Prozent).

Die CDU erzielte gute Ergebnisse vor allem im Wahlbezirk Kindergarten Johann-Sebastian-Bach-Straße (37,9 Prozent), Kindergarten Erfurter Weg 1 (40,9 Prozent), in den Bezirken in Burgberg (45,1 und 39,1 Prozent), in Hohenmemmingen (42,6 und 50,2 Prozent) sowie in Sachsenhausen (65,4 Prozent). Auch alle drei Briefwahlbezirke konnte der Wählerblock für sich entscheiden.

Die SPD wartete beispielsweise im Wahlbezirk Kindergarten Johann-Sebastian-Bach-Straße 2 (39,4 Prozent), Kindergarten Lederstraße (35,7 Prozent), Volksbank Ulmer Straße (36,4 Prozent) und in Hürben (36,1 Prozent) mit guten Ergebnissen auf.