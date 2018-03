Giengen Erst der Chor, dann gibt’s Karaoke

Giengen / Nadine Rau

108 aktive Mitglieder – davon kann so mancher Verein nur träumen. Chorleiter Ulrich Meier hat das Glück und probt derzeit mit einigen davon für das Liederkränzle am Wochenende. Ein Besuch.

Der Probenraum in der Musikschule hat für den Liederkranz nicht mehr ausgereicht. Alles war ein bisschen eng und die Luft wurde nach zwei Stunden Probe langsam schlecht. Deshalb proben die Sänger im evangelischen Gemeindezentrum – erst der Liederkranz-Chor, dann der Cantabile-Chor.

Nicht anlehnen, sondern aufrecht sitzen

Ulrich Meier leitet beide und ermahnt seine Sänger immer wieder, sich nicht am Stuhl anzulehnen, sondern aufrecht zu sitzen. „Stehen wäre natürlich am besten, aber für die älteren Leute wäre das zu anstrengend“, sagt Meier.

Mit 89 Jahren ist Lore Rösler die älteste Sängerin, aber auch die 17-jährige Pia Mühlbauer sitzt in den Reihen. Direkt neben ihrer Oma. „Ich bin schon seit vier Jahren dabei und finde die Gemeinschaft toll“, sagt sie. Oma Erika Fress singt seit 18 Jahren im Liederkranz und ist stolz, dass mit ihrer Enkelin jemand so junges im eigentlich älteren der beiden Chöre dabei ist.

Beim Liederkranz wird nur auf deutsch gesungen, für das anstehende Liederkränzle am Sonntag üben die Sänger gerade „Tiritomba, Frühling komm' doch übers Land“. Für eine 17-Jährige gäbe es spannendere Lieder, oder? „Ich finde das gar nicht schlimm und die Lieder meistens gut. Außerdem passt die Probenzeit für mich, da komme ich nicht ganz so spät heim.“

„Kommt aus eurer Wohlfühlzone heraus“

„Soprane, ihr kommt jetzt mal aus eurer Wohlfühl-Zone heraus“, sagt Chorleiter Meier. Am Klavier stimmt er den Ton an, den er gerne haben möchte, die Soprane singen nach. „Dafür müsst ihr ein bisschen mehr Energie aufwenden.“ Die Notenblätter möchte er auch nicht mehr sehen, „bis Sonntag müsst ihr das ja auswendig können.“

Fünf Lieder werden die Sänger dann vortragen, danach wird gemeinsam mit dem Publikum gesungen. Volkslieder und Schlager stehen auf dem Programm, wie beim Karaoke wird der Text dafür an die Wand projiziert.

Bei der Premiere im Herbst hat das schon gut funktioniert, es wurden aber noch mehr Lieder zum Mitsingen gewünscht. „Wir haben bei der Veranstaltung gleich einen Fragebogen ausgelegt, um zu erfahren, wie es den Leuten gefallen hat“, sagt Kassierer Jürgen Schmid.

„Reines Konzert ist langweilig“

Die Idee für das Liederkränzle hatte Werner Haag, der bis vor kurzem noch im Vorstand war und selbst singt. „Ein reines Konzert ist eigentlich langweilig. Daher dachte ich, dass man das mit offenem Singen, so wie beim Kinderfest, kombinieren könnte“, so Haag. Gerhard Fetzer mit seinem Bläserensemble wirkt ebenfalls mit. Seit Jahresbeginn üben die Sänger für die Veranstaltung, einmal pro Woche wird geprobt, kurz vor dem Auftritt kommen zusätzliche Treffen dazu.

Geschickt für die Sänger ist, dass Chorleiter Ulrich Meier seit einigen Jahren mit dem Computer Musikdateien aufnimmt, auf die alle Chormitglieder Zugriff haben. „Ich scanne die Noten des Stückes ein, übertrage die Partitur in ein Notationsprogramm und kann dann für einzelne Stimmen die passenden MP3-Dateien abspeichern“, erklärt er. So kann sich jeder Sänger zu Hause seine Stimme anhören und ein bisschen üben.

„Wenn sich die Stücke jeder hundert Mal daheim anhört, dann können wir auf die extra Probe am Donnerstag verzichten“, spornt er seine Truppe an. Er arbeitet gerade mit dem Alt an der richtigen Betonung des Wörtchens „vorbei“, das „bei“ muss ganz kurz und akzentuiert gesungen werden. „Nicht so langziehen, das klingt sonst wie Schmierseife!“

Sänger der Liedertafel kamen

Meier dirigiert Chöre schon seit seinem Studium, am meisten gefällt ihm daran, dass er seine Begeisterung für ein Stück auf andere übertragen kann. „Ich lege sehr viel Wert darauf, dass ein Erlebnis zwischen den Zeilen entsteht“, beschreibt er. Mit den 108 aktiven Sängern kann er viel Gefühl transportieren, manche davon sind in beiden Chören aktiv.

Doch woher rührt die hohe Mitgliederzahl? „Wir haben es vor ein paar Jahren mit kleinen Konzerten versucht. Drei bis vier Proben, an denen jeder Interessierte teilnehmen konnte, dann eine Aufführung. Die Hemmschwelle ist bei so wenig Aufwand nicht so groß“, sagt Kassierer Schmid. Die meisten Teilnehmer seien dabei geblieben, zusätzlich kamen manche Sänger, die vorher bei der mittlerweile aufgelösten Liedertafel aktiv waren.

„Ohne den Chor wäre ich echt arm“

Der Liederkranz-Chor ist nach eineinviertel Stunden fertig für heute, am Samstag ist noch einmal eine extra Probe. Manche der Sänger bleiben gleich für die Cantabile-Probe sitzen und stimmen sich schon mal auf die englischsprachigen Lieder ein. Manche gehen jetzt noch zusammen in die Kneipe, die 89-Jährige Lore Rösler, die seit 70 Jahren im Liederkranz singt, macht sich auf den Heimweg. „Ich laufe jetzt mit Schwung nach Hause, mein Leben wäre wirklich viel ärmer ohne den Chor.“