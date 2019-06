Das Entenrennen auf der Brenz geht in die mittlerweile zehnte Runde. Am Samstag, 6. Juli, liefern sich wieder rund 1000 Plastikenten heiße Duelle, die Lose können nun erworben werden.

Auch schon wieder zehn Jahre ist es her, dass in Giengen erstmals 1000 quietschgelbe Enten zwischen Margarete-Steiff-Brücke und der Brücke in die Bleiche um die Wette schwammen und sich um den Titel der schnellsten Rennenten spannende Duelle lieferten.

Nun steht eine neuerliche Auflage an, am Samstag, 6. Juli, fällt wieder der Startschuss zum Entenrennen – dieses Mal geht der Erlös aus dem Verkauf der Lose für die Enten übrigens an die Stadtranderholung der katholischen Kirchengemeinde.

Lose für die Rennenten sind in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: AOK Giengen (Marktstraße 63), Kreissparkasse Heidenheim (Marktstraße 5), Optik-Akustik Bollens (Marktstraße 31), Radelmeister (Herbrechtinger Straße 3), Schlüsselbräu (Oggenhauser Straße 34), Tourist-Information (Marktstraße 9), Versicherungsbüro Hommel (Lange Straße 19) und Volksbank Brenztal eG (Marktstraße 35). Auch am Tag des Rennens können zwischen 12.30 und 13.30 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände beim Skulpturenpark noch Enten „adoptiert“ werden (solange der Vorrat reicht).

Ein ausführlicher Bericht folgt.

Auf die Siegerenten warten über sechzig Preise. Als Souvenir-Ente kann in diesem Jahr anlässlich des zehnjährigen Jubiläums eine Geburtstags-Ente oder aufgrund der großen Nachfrage im Vorjahr wieder die Einhorn-Ente erworben werden. Die Souvenir-Enten nehmen nicht am Rennen teil.

Im Anschluss an das Entenrennen findet das Freestyle-Rennen statt: Alle Besucher sind eingeladen, ein aufblasbares Schwimmtier mitzubringen und dieses zu Wasser zu lassen. Mitmachen lohnt sich, die drei schnellsten Schwimmtiere werden mit extra Preisen belohnt. Start ist um 14:30 Uhr ebenfalls bei der Margarete-Steiff-Brücke.

Bereits ab 13 Uhr laden Stadt und GHV beim Skulpturenpark zum gemütlichen Beisammensein rund um das Entenrennen ein. Die Besucher dürfen sich auf musikalische Unterhaltung mit Etta and The Houserockin‘ Nightcats freuen. Für Speisen und Getränke ist mit Leckerem vom Grill, Bio-Eis, Kaffee und Kuchen ebenfalls gesorgt. Das Waldmobil Ostalb bietet insbesondere für Kinder ein kostenfreies Kreativ-Programm mit Waldmaterialien an.

Gegen 15:15 Uhr werden die Gewinner des Entenrennens und des Freestyle-Rennens bekannt gegeben.