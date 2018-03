Giengen Vielfalt in der Innenstadt: Die Marktsaison beginnt

Giengen / HZ

Wegen des Matthäusmarktes sind am Samstag, 24. Februar, die Parkplätze in der Giengener Innenstadt zum Teil gesperrt.

Am kommenden Samstag, 24. Februar, wird die Krämermarktsaison mit dem traditionellen Matthäusmarkt in der Giengener Innenstadt eröffnet. Der Markt findet von 9 bis 18 Uhr statt. Zahlreiche Händler werden ihre Waren in der oberen Marktstraße sowie in der Kirchgasse und in der Fußgängerzone anbieten. Von Lebensmittel über Spirituosen, von Schmuck und Textilwaren bis hin zu kunsthandwerklichen Gegenständen und Spielwaren ist für jeden etwas dabei. Darüber hinaus dient der Markt auch als Treffpunkt für Jung und Alt.

Die anliegenden Geschäfte werden gebeten, ihre Werbeflächen an diesem Tag für die Händler frei zu halten. Zusätzlich zum Krämermarkt findet am Samstag auch noch der Wochenmarkt auf dem Kirchplatz statt.

Parkplätze teils ab 5 Uhr gesperrt

Damit der Standaufbau für die Händler reibungslos erfolgen kann, werden die Anwohner, Hotelgäste und Dauerparker der oberen Marktstraße sowie der Kirchgasse gebeten, ihre Autos bereits am Freitagabend, 23. Februar, aus der Marktzone zu entfernen.

Die Parkplätze in der oberen Marktstraße, in der Kirchgasse sowie am Kirchplatz sind zum Parken und Abstellen von Kraftfahrzeugen am Samstag, 24. Februar ab 5 Uhr gesperrt. Ansonsten können die Parkplätze im Bereich hinterm Rathaus, im Parkhaus Schlössle und in der unteren Marktstraße angefahren werden. Der Stadtbus fährt alle Bushaltestellen wie gewohnt an.