Die Gruppe „Mann-oh-Mann“ zeichnet sich durch tiefe Töne und ein ungewöhnliches Liederrepertoire aus. Bei den Proben wird auch gerne mal gerappt.

Wer glaubt, eine Chorprobe beginne direkt mit ein paar Singübungen, der irrt. Bevor die Stimmbänder beansprucht werden, heißt es erst einmal dehnen, strecken und Arme massieren. Der Giengener Männerchor „Mann-oh-Mann“ ist da keine Ausnahme: „Jetzt leicht auf die Kopfhaut trommeln“, weist Chorleiter Ulrich Meier die Gruppe an.

Zur Anregung des Gehirns, wie er verrät. Erst dann geht es mit den eigentlichen Stimmübungen los. „Na na na na, ne ne ne ne, no no no no, ni ni ni ni.“ Unisono singen die Sänger die Tonleiter rauf und runter. Ein paar letzte Kiefer werden noch gedehnt, eine Hand voll Zungen gestreckt, dann startet der Chor mit dem ersten richtigen Lied.

Alles andere als verstaubt

„Die kleine Kneipe“ macht den Anfang. Dunkel und erhaben klingt das Stück, wenn „Mann-oh-Mann“ es singen – und auch ein wenig ungewöhnlich. Denn die Liederauswahl des Männerchors ist ebenso außergewöhnlich, wie seine Geschichte: Vor fünf Jahren haben sich die Mitglieder bei einem Vizechorleiter-Lehrgang in Heidenheim getroffen. Spontan entstand damals die Idee, eine rein männliche Gesangsgruppe zu gründen: „Mann-oh-Mann“ war geboren, ein „gemischter Chor ohne Frauen“, wie sie sich selbst bezeichnen.

„Das ist aber kein klassischer Männerchor bei dem Lachen verboten ist“, scherzt Ulrich Meier. „Eigentlich sind wir sogar zu disziplinlos“, geben die Männer zu. Doch wenn es drauf ankomme, sei jeder aus der Gruppe mit vollem Ernst bei der Sache. Während der Probe wird tatsächlich viel gelacht und gescherzt, doch gleichzeitig gibt hier jeder sein Bestes. Amateure sind nicht am Werk, im Gegenteil.

„Das sind alles sehr gute Sänger hier“, lobt Meier die Gruppe. Laut dem Chorleiter bringen sie alle bereits viel Erfahrung aus gemischten Chören und Heimatchören mit. Während die Gruppe sich laut eigenen Angaben anfangs ohne größeren Ehrgeiz einmal im Monat getroffen hat, proben „Mann-oh-Mann“ inzwischen wöchentlich, insbesondere zur Vorbereitung vor Auftritten. „Man braucht auch ein Ziel, für das man übt“, findet Meier.

Für ihren bevorstehenden Auftritt in der Schranne hat sich der Verein eine besonders bunte Songauswahl ausgesucht: Mit „Hail Holy Queen“, einem Gospel-Lied, das vor allem aus dem Film „Sister Act“ bekannt ist, gibt der Männerchor einen kleinen Vorgeschmack auf seine musikalische Bandbreite. Auch mit „O Susanna“ zeigen „Mann-oh-Mann“, dass sie alles andere als ein gewöhnlicher Männerchor sind: Während des Songs fangen auf einmal drei der Männer an zu rappen – ein selbstkomponiertes Arrangement von Ulrich Meier.

„Tauben vergiften im Park“ von Georg Kreisler bildet den Höhepunkt des Songrepertoires. Auch dieses Lied sitzt. Einzig die richtige Betonung von „Zyankali“ sorgt innerhalb der Gruppe noch für Diskussionsbedarf. Für ihren Auftritt sind „Mann-oh-Mann“ topfit. Doch was ist das große Ziel des Männerchors? „Alle Lieder auswendig können“, antwortet die Gruppe. Ob das allerdings klappt, da seien sich die Männer selbst nicht ganz so sicher, ergänzen sie lachend.