Bei der Versammlung wurden viele Mitglieder ausgezeichnet.

Rund 60 Mitglieder des VdK kamen unter der Leitung von Evi Mack zusammen. Oberbürgermeister Dieter Henle lobte die aktive Arbeit vor Ort und das ehrenamtliche Engagement in den Ortsverbänden. Auch in Bereichen wie Erholung und Geselligkeit erhielten die rund 580 Mitglieder spezifisch zugeschnitten Angebote. Gert Zipser, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes Heidenheim, berichtete über die Kampagne mit dem Motto „Pflege macht arm” und auf die zunehmende finanzielle Belastung der pflegebedürftigen Menschen, insbesondere der Heimbewohner. Im Rückblick auf das vergangene Jahr erinnerte Mack an die 14 Aktivitäten der Veranstaltungen auf Orts- und Kreisebene, welche ein reges Vereinsleben bewiesen. Auch die mehr als 100 persönlichen Geburtstagsbesuche von Margret Hörger, Renate Guhl, Katharina Bollinger und Inge Heger, die mit viel Freude angenommen wurden, sprach sie an. Ein Blick auf die derzeitige Mitgliederzahl zeigt, dass die 600 nicht mehr gehalten werden konnte, trotz 36 Neuzugängen. Ebenfalls bei der Versammlung standen Ehrungen an. Zehn Mitglieder erhielten für ihre 25-jährige Mitgliedschaft das Goldene Treueabzeichen erhalten: Helmut Benkiser, Werner Haag, Elise Heiser, Helmut Heiser, Lieselotte Hollmann, Heinz Kleimaier, Elfriede Lang, Emmi Zipser, Gert Zipser, darunter auch die Vorsitzende Evi Mack. Anita Lempart und Helga Schmid erhielten für die zehnjährige Mitgliedschaft das Silberne Treueabzeichen.