Giengen Drei Tage wach: In Burgberg wird gefeiert

Giengen / Kathrin Schuler

Vom 8. bis 10. Juni steigt in Burgberg das neue Sommerfest. Vier Vereine haben sich dafür zusammengetan.

Wo sollen die Hütten aufgestellt werden? Wohin mit den Bänken und wo genau werden die Scheinwerfer gebraucht? Wer ein Fest auf die Beine stellen will, hat viel zu organisieren. Davon können vier Burgberger Vereine ein Liedchen singen. Was sie planen? Ein neues Sommerfest – von Burgbergern, mit Burgbergern, für Burgberger.

Der Fußball-, Tischtennis- und Tennisverein haben sich gemeinsam mit dem Gesang- und Theaterverein an einen Tisch gesetzt, um etwas auf die Beine zu stellen, dass es so in dem kleinen Ort noch nie gegeben hat: ein dreitägiges Sommerfest. „Wir versuchen damit auch, etwas für das Dorfleben zu tun“, sagt Stefan Kübler vom Team der Organisatoren.

Den Ort beleben und die Bewohner zusammenbringen ist das eine – vor allem aber möchte man nicht länger hinter den anderen Giengener Teilorten zurückstehen. „Wir schielen immer so wehmütig nach Hürben und Sachsenhausen, dabei können wir das auch“, so Kübler.

Kein Ersatz fürs Dorffest

Ein Fest für den ganzen Ort gab es seit dem Ende des Dorffests 2015 in Burgberg nicht mehr. Dem Dorffest, das von der Dorfgemeinschaft und verschiedenen Vereinen organisiert wurde, mangelte es in den letzten Jahren zunehmend an Besuchern. Der Aufwand und die Zahl der benötigten Helfer war zu hoch, die Resonanz zu gering. Nach 28 Jahren in Folge war darum Schluss.

Ein Ersatz für das Dorffest soll das neue Sommerfest jedoch nicht werden: „Wir wollen etwas ganz Neues machen“, erklärt Wolfgang Eckert, der als Vertreter des Fußballvereins ebenfalls an der Organisation des Fests beteiligt ist. Von den ehemals an der Organisation des Dorffest beteiligten Vereine habe keiner Interesse an einer Mitwirkung gezeigt.

Seit März wird geplant

Die Idee für die Party kam bereits im vergangenen Frühjahr auf. Fußball-, Tischtennis- und Tennisverein hatten zum gemeinsamen Vatertagshock eingeladen. „Da war tatsächlich etwas los und so haben wir gleich dort beschlossen, das Ganze im nächsten Jahr noch größer aufzuziehen und vielleicht auch noch andere Vereine mit ins Boot zu holen“, erzählt Lars Neumuth vom Burgberger Tennisverein. Gemeldet habe sich auf den Aufruf der drei Vereine zwar lediglich noch der Gesang- und Theaterverein, doch das tat dem Ganzen keinen Abbruch.

Im März ging es dann mit den konkreten Planungen für das Sommerfest los. Rund zehn Personen kümmerten sich in den vergangenen Wochen um die Organisation. Probleme, genügend freiwillige Helfer zu finden, hatten die Vereine nicht: „Aber wir wissen ja auch noch nicht genau, wie viele wir eigentlich brauchen“, meint Kübler vom Theaterverein.

Über fehlende Motivation der Helfer können sich die Organisatoren nicht beklagen: „Wir haben hier einen glühenden Draht zueinander. Alle ziehen gemeinsam an einem Strang“, sagt Neumuth zufrieden.

Für jeden etwas dabei

„Dussa statt denna“ ist Name und Programm der dreitägigen Fete, die vom 8. bis 10. Juni auf dem Vorplatz der Maria-von-Linden-Halle steigen soll. Den Organisatoren war es wichtig, dass für alle Altersklassen und für jeden Musikgeschmack etwas geboten ist: So tritt nicht nur ein DJ auf, sondern auch verschiedene Schlagersänger. Mit dem jungen Chor Belcanto und dem Musikverein Burgberg sind auch Gruppen aus dem Ort mit dabei.

Sollte das Wetter am Fest-Wochenende entgegen den Erwartungen nicht mitspielen, werde man das Motto umkehren: „Dann feiern wir einfach „Denna statt Dussa“ in der Halle“, scherzt Kübler.