Bei seiner Tour durch die Teilorte besuchte der OB Burgberg. Allzu große Sorgen gibt es dort nicht.

Nach Hohenmemmingen stand jetzt der Besuch in Burgberg auf der Tagesordnung des Oberbürgermeisters unter dem Motto „Henle hautnah“. Im gut besuchten, wenn auch nicht aus den Nähten platzenden Mühlenstadel wurde mit der Bürgerschaft konstruktiv und kaum kontrovers diskutiert. Schwerpunktmäßig ging es um die Themen Dorfmitte mit dem alten Rathaus, um Bildung, Wohnen und Verkehr.

Henle zeigt sich zunächst „begeistert“, was Burgberg zuletzt auf die Beine gestellt habe und nannte beispielhaft das Jubiläum des FV oder das Maibaumfest, das Engagement für die Schule und die Seniorenfeier. Sein Appell im Sinne eines guten Miteinanders: „Bleiben Sie dran.“

Kernthema des Abends waren Teilortentwicklung und Dorfmitte. Bei der Frage, was es bringe, Schule und Kindergarten zusammenzubringen, folge jetzt nach Prüfung und mit einem Immobilienkonzept das Gespräch mit den Verantwortlichen und dann die Information im Gemeinderat. Die Schule gelte es dann in den Fahrplan des Schulentwicklungsplans zu integrieren. Für die Gesamtstadt würden hierfür in den kommenden 20 Jahren bis zu 50 Millionen Euro benötigt. In jedem Fall sei es richtig gewesen, zur Schule zu stehen, das würden auch die Anmeldezahlen zeigen. Wie sich der Förderverein einbringe, begrüße er ausdrücklich.

Zur Entwicklung der Dorfmitte sagte er, dass das Rote Schulhaus in der Grafeneckstraße sicherlich identitätsstiftend fürs Dorf und die Vereine sei. Trotz Brandschutzproblemen gebe es aktuell keinen Druck, es könne von den Vereinen genutzt werden. Die Frage einer Sanierung stehe im Raum, ob diese sinnvoll möglich sei.

Wie aber stehe es ums alte Rathaus, ein paar Meter weiter? Es sei nicht veräußert, stehe leer und sei in schlechtem baulichen Zustand. Stehen lassen oder abreißen? Hierzu waren die Ansichten sehr unterschiedlich. Für die einen wäre ein Abbruch „kein großer Verlust“, wenn es sinnvoll durch Neues ersetzt würde. Andere sagten, Burgberg sei „Weltmeister im Abreißen“, was dann hinterher leidtue. Wenn man die Kaltenburg sanieren könne, sagte ein Bürger, müsse es doch auch beim alten Rathaus gehen. Vielleicht lasse sich aus dem Haus was Schmuckes machen, eventuell mit Wohnungen. Wer so etwas vorschlage, so eine weitere Stimme, dem empfehle er, sich dort mal eine Stunde aufzuhalten. Auch gebe es weder Balkon noch Garten. Selbst ein Abriss ohne Neubau hatte Fürsprecher. Man könne, eventuell mit einem Brunnen, eine Freifläche als Treffpunkt in der Dorfmitte schaffen, hieß es. Henle fasste zusammen, man wolle sich das Gebäude nochmals anschauen, die Substanz bewerten und dann entscheiden, ob man abreiße oder anders vorgehe.

Interessiert war die Bürgerschaft an der Baulandentwicklung im Dorf. Geplant ist laut OB Henle, im Gebiet „Schlossblick“ kurzfristig noch dieses Jahr fünf bis sieben Bauplätze zu erschließen und dann anzubieten. Hierfür gebe es aktuell zwölf Interessenten. Auch wolle man dort die Möglichkeit einer Ostanbindung als Zufahrt zum oberen Stettberg nicht aus dem Auge verlieren. Ein Durchstich der Finkenstraße sei allerdings nicht geplant.

Zur ärztlichen Versorgung im Dorf sagte Henle, wenn man Ärzte backen könnte, würde man das tun. Er verwies aufs in der zweiten Jahreshälfte startende hausärztliche medizinische Versorgungszentrum in der Stadt, von dem aus längerfristig Dependancen auch in den Teilorten denkbar seien. Euphorien dämpfen musste Henle auch bei den Themen Nahversorgung, Post, Banken, auch wenn Gespräche geführt worden seien. Er streifte auch die Themen Naherholungsanlage, LED-Umstellung, Ausbau der Ortsdurchfahrt („Land in Sicht!“, sagte er) und öffentlicher Nahverkehr mit den Stichworten Ruftaxi, Linienbündel Süd und Komobil – ein Infoabend mit dem Regionalverband sei noch vor der Sommerpause geplant. Henle warb um rege Teilnahme. Ein weiterer Ausbau sei auch geplant beim Thema Digitalisierung/Breitband. Die Stadt wolle hierbei mit dem Eigentümer des Leitungsnetzes, der Firma SDT Net, weiterverhandeln.