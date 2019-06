Das Hohenmemminger Dorffest wird am 6. und 7. Juli gefeiert. Fünf Musikkapellen und -gruppen treten an diesem Wochenende auf.

Am ersten Wochenende im Juli, also am 6. und 7. Juli, kann in Hohenmemmingen das mittlerweile 21. Dorffest gefeiert werden. Das erste Dorffest wurde vom Gesangverein Sängerlust und der Landjugend Hohenmemmingen im Juli 1979 veranstaltet. Seither wird im zweijährigen Turnus bis heute ein Dorffest auf dem Platz vor der Metzgerei Renner auf die Beine gestellt.

Das Dorffest wurde bisher noch nie aus Witterungsgründen verschoben oder abgesagt. Überwiegend herrschte schönes Wetter, und wenn nicht, dann wurde improvisiert und auf dem Dorffestplatz ein großes Zelt aufgestellt. Das Fest wird auch diesmal bei jeder Witterung stattfinden, und somit können die Hohenmemminger in diesem Jahr auf eine lückenlose 21-jährige Dorffesttradition zurückblicken.

Für die diesjährige Veranstaltung werden erstmals insgesamt fünf Musikkapellen bzw. Musikgruppen für Stimmung und Unterhaltung sorgen. Los geht’s am Samstag, 6. Juli um 18 Uhr zunächst mit dem Bieranstich durch Oberbürgermeister Dieter Henle. Dann wird die Musikgruppe Almdudler Unplugged zu hören sein. Die drei Frauen der Band stehen für 100 Prozent live und handgemachte Musik. Das Repertoire reicht von zünftigen Polkas und Wirtshausgesängen bis hin zu bekannten Schlagern und modernen Rock- und Pop-Hits, umgesetzt auf Akkordeon, Bariton und Gitarre.

Ab 21:30 Uhr wird die Musikgruppe „Reini und die Chipmanns“ zu hören sein. Reini, der Bandleader der Kapelle, ist ein waschechtes Hohenmemminger Musiktalent. Er und seine fünf Kollegen wollen bis tief in die Nacht für Stimmung- und Unterhaltung sorgen.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Dorffestgottesdienst auf dem Dorffestplatz und wird von den Altheimer Musikanten und dem Kinderchor „Sing and Swing for Kids“ mitgestaltet. Von 11 bis 15 Uhr spielen die Altheimer Musikanten zum traditionellen Dorffest-Frühschoppen. Um 13 Uhr sowie um 15 Uhr treten die „Hohenmemminger Goißlschnalzer und die fidelen Melkkübel“ auf und werden die Festbesucher mit Peitschenklängen und anderen landwirtschaftlichen Gerätschaften bei Livemusik bei Laune halten.

Ab 15.30 Uhr wird der „Musikverein Zöschingen Original Bachtal-Musikanten“ die Gäste mit Blasmusik bis in den Abend hinein unterhalten.