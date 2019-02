Giengen Dieter Henle begrüßt den neuen Chefarzt

Giengen / pm

Der OB überzeugte sich bei einem Besuch am Klinikum Heidenheim vom guten Start des neuen Chefarztts der Akutgeriartrie.

Seit Juli des vergangenen Jahres ist Dr. Sevaram Sharma Chefarzt der Akutgeriatrie am Klinikum Heidenheim und Leiter der Geriatrischen Rehabilitationsklinik in Giengen. Einen ersten Kontakt von Oberbürgermeister Dieter Henle zum neuen Klinikleiter hatte es bereits beim Sommerfest zum 20-jährigen Bestehen der Klinik gegeben. Nun überzeugte er sich bei einem Besuch am Klinikum Heidenheim vom guten Start des neuen Chefarztes.

„Die Doppelfunktion in der neu eröffneten Akutgeriatrie in Heidenheim, verbunden mit der Klinikleitung in Giengen, ist anspruchsvoll“, betonte Henle. „Die vernetzte Versorgung unserer Region durch ein gemeinsames Zentrum für Altersmedizin sehen wir jedoch als ideal an. So lassen sich Akutversorgung und Rehabilitation optimal kombinieren.“

Dabei übernimmt die Akutgeriatrie in Heidenheim insbesondere die geriatrische Frührehabilitation von Patienten, die über 70 Jahre alt sind oder an einer typischen Mehrfacherkrankung beziehungsweise einer alterstypischen akuten Verletzung leiden. Eine Überweisung in die Rehabilitationsklinik Giengen erfolgt bei entsprechender Indikation im Anschluss an den Aufenthalt in Heidenheim.